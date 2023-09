Explorer le monde de Starfield : voyages spatiaux et véhicules

Dans une récente interview avec Bloomberg, Todd Howard, le directeur du jeu très attendu Starfield de Bethesda, a abordé le sujet du voyage dans l'espace dans le jeu. Une question d'un fan a soulevé la question de l'absence de véhicules terrestres à Starfield, à laquelle Todd a fourni une explication.

La décision d'exclure les véhicules terrestres du jeu était basée sur l'impact que cela aurait sur le gameplay. Selon Todd, l'intégration de véhicules changerait fondamentalement l'expérience du joueur. En se concentrant sur les déplacements à pied après l'atterrissage sur une planète, Bethesda visait à offrir une expérience plus contrôlée et immersive aux joueurs.

Au lieu de véhicules terrestres, les joueurs auront accès à un jetpack, qui pourra être amélioré. Cela permet l'exploration et la traversée de la surface de la planète tout en conservant le rythme de jeu souhaité. Bethesda souhaitait que les joueurs prennent leur temps pour explorer les diverses planètes et accomplir les quêtes qui les attendent.

L'interview inclut également Phil Spencer, le patron de Xbox, discutant des aspects d'édition et de distribution du lancement de Starfield. Le clip dure cinq minutes mais offre des informations supplémentaires sur le jeu et sa sortie.

Alors que certains fans auraient pu espérer l'inclusion de véhicules terrestres dans Starfield, la décision de se concentrer sur les déplacements à pied et l'utilisation d'un jetpack a été prise dans le but de créer une expérience plus immersive et délibérée. À mesure que le jeu poursuit son développement et que de plus en plus de détails apparaissent, les joueurs peuvent s'attendre à explorer la vaste galaxie de Starfield à pied et à bord de leurs fidèles vaisseaux spatiaux.

Sources:

– Entretien avec Todd Howard et Phil Spencer réalisé par Bloomberg