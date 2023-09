Le directeur de Starfield parle des véhicules, des performances des PC et bien plus encore

Dans une récente interview, le directeur de Bethesda, Todd Howard, et le PDG de Xbox, Phil Spencer, ont répondu à plusieurs questions sur le jeu récemment sorti, Starfield. L'un des sujets abordés était l'absence de véhicules terrestres dans le jeu. Howard a expliqué que même s'ils avaient envisagé d'implémenter des véhicules terrestres, le studio a finalement décidé qu'il était important que les joueurs voyagent à pied après avoir débarqué de leurs navires. Cela a permis aux développeurs d'évaluer la vitesse des joueurs et de concevoir le jeu en conséquence. De plus, l’introduction de véhicules aurait considérablement modifié l’expérience de jeu. Cependant, Howard a mentionné que les joueurs disposent toujours d'un vaisseau et d'un jetpack, qui peuvent être considérés comme des véhicules à part entière.

L'interview a également abordé les performances PC de Starfield et l'exclusivité Xbox. Lorsqu'on lui a demandé, Howard a rejeté l'idée selon laquelle le jeu n'était pas optimisé pour PC. Il a déclaré que Starfield est un jeu de la génération actuelle, ce qui implique que certains joueurs devront peut-être mettre à niveau leur PC pour en profiter pleinement. En réponse à une question sur la concurrence d'autres jeux comme Baldur's Gate, Howard n'a pas directement abordé le titre de Larian Studios mais a exprimé la conviction que Starfield engagerait les joueurs pendant de nombreuses années à venir.

Au cours de l'entretien, Phil Spencer a fourni un aperçu d'un point de vue commercial. Il a révélé que Starfield est actuellement l’exclusivité Xbox de la génération actuelle la plus jouée, avec des milliers de joueurs sur Game Pass. De plus, il a noté que Starfield est le jeu le plus recherché par Bethesda sur Steam. Cependant, il a choisi de ne pas divulguer si The Elder Scrolls 6 serait également exclusif à Xbox et PC.

Dans l'ensemble, l'interview a mis en lumière divers aspects de Starfield, notamment la décision créative derrière l'absence de véhicules terrestres, les exigences de performances du PC et l'accueil du jeu en termes de popularité et de liste de souhaits. Avec son approche unique de l’exploration spatiale, Starfield présente une nouvelle aventure passionnante pour Bethesda et a suscité une attente considérable parmi les joueurs et les fans.

Sources:

– Bloomberg Technology (entretien avec Todd Howard et Phil Spencer)