Les implants cérébraux traduisent les pensées en parole, grâce aux chercheurs de Stanford

Des chercheurs de l’Université de Stanford ont utilisé avec succès des implants cérébraux pour traduire des pensées en parole à l’aide d’un logiciel de pointe. L'étude impliquait l'utilisation de capteurs de la taille d'une aspirine pour bébé implantés dans le cerveau pour détecter les signaux provenant des zones liées à la parole et les convertir en texte affiché sur un écran d'ordinateur. Cette technologie révolutionnaire offre de l'espoir à ceux qui souffrent de maladies telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA) qui altèrent leur capacité à parler.

Pat Bennett, une patiente SLA de 68 ans, a été équipée de deux capteurs placés à la surface de son cerveau. Ces capteurs, qui font partie d’une interface cerveau-ordinateur intracorticale (BCI), transmettaient au logiciel l’activité cérébrale liée aux tentatives de parole. Sur une période de quatre mois, le logiciel a été entraîné à décoder la tentative de discours de Bennett, ce qui a permis d'atteindre une vitesse de 62 mots par minute sur un écran d'ordinateur. C'était plus de trois fois plus rapide que les records précédents en matière de communication assistée par BCI.

Les minuscules électrodes de silicium implantées dans le cortex cérébral de Bennett étaient disposées en grilles de 8 x 8, chaque réseau contenant 64 électrodes. Ces électrodes ont été connectées à un ordinateur via des fils d’or et un algorithme d’IA a été utilisé pour décoder les informations électroniques du cerveau. L'algorithme a appris à distinguer l'activité associée à la formation des sons de la parole et a fourni la « meilleure estimation » des mots représentés par les tentatives de Bennett.

Même si les chercheurs ont reconnu que le système avait un taux d'erreur de 9.1 % avec un vocabulaire limité de 50 mots et de 23.8 % avec un vocabulaire élargi de 125,000 XNUMX mots, ils ont considéré qu'il s'agissait d'un pas en avant significatif. Bennett a exprimé son enthousiasme quant à l'impact potentiel de cette technologie sur la vie des individus non verbaux, envisageant comment elle pourrait améliorer les activités quotidiennes et leur permettre de communiquer leurs pensées en temps réel.

