Oxyde de magnésium : une percée pour le captage et le stockage du carbone

Les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) ont le potentiel de jouer un rôle important dans l’atténuation des effets du changement climatique. Une méthode prometteuse consiste à utiliser des cristaux d’oxyde de magnésium pour capter le dioxyde de carbone (CO2) directement de l’atmosphère, puis à l’injecter en profondeur sous terre pour un stockage à long terme. Cependant, un défi majeur consiste à rendre cette technologie économiquement viable en comprenant la dynamique d’absorption et l’influence des conditions environnementales sur les réactions chimiques impliquées.

Les chercheurs du laboratoire national d'Oak Ridge du ministère de l'Énergie ont réalisé des progrès révolutionnaires dans ce domaine. Ils ont effectué une analyse complète d'échantillons de cristaux d'oxyde de magnésium exposés à l'atmosphère pendant différentes périodes et ont découvert que les vitesses de réaction étaient influencées par la formation d'une couche ayant réagi à la surface du cristal. Cette couche, constituée de divers solides, empêche les molécules de CO2 de réagir avec l'oxyde de magnésium frais.

La chercheuse principale Juliane Weber a souligné la nécessité de surmonter cet « effet de blindage » pour rendre la technologie économiquement réalisable. En contournant le processus qui empêche le CO2 de trouver de nouvelles surfaces avec lesquelles réagir, les chercheurs visent à atteindre leur objectif de capturer des niveaux de plusieurs gigatonnes de CO2 dans l'air à un coût inférieur à 100 dollars par tonne métrique.

Pour mieux comprendre la dynamique de la réaction, les scientifiques ont utilisé la microscopie électronique à transmission et des simulations informatiques. L’analyse microscopie a révélé la formation d’une couche complexe ayant réagi composée de phases cristallines et amorphes hydratées et carbonatées. Les simulations informatiques ont permis aux chercheurs de modéliser l’évolution de cette couche ayant réagi au fil du temps, permettant ainsi de prédire le mouvement des substances à travers elle.

Dans l’ensemble, cette recherche représente une étape importante dans le développement de technologies CSC efficaces. En décryptant la dynamique d’absorption de l’oxyde de magnésium et en identifiant les défis associés à sa mise en œuvre, l’équipe de recherche a ouvert la voie à de futurs progrès dans le captage et le stockage du carbone. Avec des améliorations supplémentaires, cette technologie pourrait avoir un impact substantiel sur les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

