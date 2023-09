Montre intelligente TicWatch Pro 5 Wear OS en vente pour 297 $

La montre intelligente TicWatch Pro 5 Wear OS est actuellement en vente au prix de 297 $, en baisse par rapport à son prix initial de 350 $. Il s’agit de la deuxième baisse de prix depuis le lancement de la smartwatch plus tôt cette année. La TicWatch Pro 5 offre au moins deux jours complets d'autonomie par charge et dispose d'une couronne rotative ainsi que d'un écran OLED de 48 mm. Alimenté par la puce Snapdragon W5+ Gen 1, il comprend diverses technologies de surveillance de la santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance du niveau d'oxygène dans le sang.

Adaptateur de voiture automatique Android sans fil Motorola MA1 réduit à 75 $

L'adaptateur de voiture Android sans fil Motorola MA1 est désormais disponible au prix de 75 $, en baisse par rapport à son prix habituel de 90 $. Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons vu depuis janvier. L'adaptateur MA1 vous permet de mettre à niveau l'unité de divertissement existante de votre voiture avec la prise en charge sans fil d'Android Auto. Au lieu de devoir connecter physiquement votre smartphone à la voiture, vous pouvez le coupler sans fil pour une expérience plus fluide. L'adaptateur se branche sur votre voiture via USB-A, ajoutant commodité et facilité d'utilisation à vos déplacements quotidiens.

Écouteurs Skullcandy Rail ANC en vente pour 80 $

Les écouteurs Skullcandy Rail ANC sont actuellement en vente au prix de 80 $, soit une réduction par rapport à leur prix habituel de 100 $. Ces écouteurs disposent d'une suppression active du bruit, offrant une expérience audio plus immersive. Avec une autonomie allant jusqu'à 38 heures et un couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez vous connecter à deux appareils simultanément. Les écouteurs sont également livrés avec des haut-parleurs de 12 mm pour un son puissant et un suivi Tile intégré pour plus de commodité.

En plus de ces offres, 9to5Google propose des informations sur les meilleures offres de reprise pour les smartphones Android et autres appareils. Si vous souhaitez mettre à niveau votre appareil ou recycler vos appareils usagés contre de l'argent, assurez-vous de consulter leurs recommandations.

Sources : TicWatch, Motorola, Skullcandy