Intel dévoile Thunderbolt 5 : augmenter la bande passante pour une charge plus rapide et des GPU externes

Intel a récemment introduit Thunderbolt 5, une nouvelle norme qui offre une augmentation significative de la bande passante pour le connecteur populaire. Avec Thunderbolt 5, les utilisateurs peuvent s'attendre à charger les ordinateurs portables connectés à un rythme beaucoup plus rapide que son prédécesseur, Thunderbolt 4. De plus, Intel voit le potentiel de Thunderbolt 5 pour faire revivre un produit jusqu'alors négligé : l'unité de traitement graphique externe (GPU) pour les joueurs. et les créatifs.

Avec une bande passante bidirectionnelle impressionnante de 80 gigabits, soit le double de celle de Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 fournit également une étonnante bande passante de 120 Gbit/s pour les écrans externes. Cette multiplication par trois permet aux utilisateurs d’alimenter plusieurs écrans 8K ou un seul écran avec un taux de rafraîchissement exceptionnel allant jusqu’à 540 Hz. Cette amélioration fait du Thunderbolt 5 un choix souhaitable pour ceux qui recherchent les meilleurs moniteurs de jeu du marché.

La vitesse plus élevée et la plus grande bande passante du Thunderbolt 5 profitent non seulement aux transferts de données, mais également aux vitesses de chargement. Les appareils Thunderbolt 5 peuvent fournir jusqu'à 240 W de puissance, éliminant potentiellement le besoin d'un port d'alimentation séparé sur de nombreux ordinateurs portables. Ce développement permet de libérer plus d'espace pour des ports supplémentaires sur le châssis de l'ordinateur portable, améliorant ainsi la commodité et la connectivité.

Selon Jason Ziller, responsable de la division Client Connectivity d'Intel, la bande passante accrue de Thunderbolt 5 pourrait susciter un regain d'intérêt pour les cartes graphiques externes. Dans le passé, les gens achetaient des boîtiers abritant de puissantes cartes graphiques et des alimentations électriques pour améliorer les capacités graphiques de leurs ordinateurs. Cependant, ces GPU externes n’ont jamais gagné en popularité en raison de leur coût et de leur encombrement. Ziller estime que les performances améliorées de Thunderbolt 5 pourraient ramener les GPU externes dans le courant dominant, car le doublement de la bande passante ouvre des opportunités d'amélioration des performances et des capacités étendues.

Ziller a également fait allusion à la possibilité d'accélérateurs d'IA externes à l'avenir, citant la demande croissante d'IA dans l'espace client. Même si les appareils équipés de Thunderbolt 5 ne devraient pas arriver sur le marché avant 2024, les consommateurs peuvent s'attendre à une augmentation notable de la vitesse et à la résurgence potentielle des GPU externes.

En conclusion, le Thunderbolt 5 d'Intel offre une bande passante considérablement améliorée, permettant une charge plus rapide et la relance potentielle des GPU externes. Avec la capacité d'alimenter des écrans haute résolution et de fournir une puissance accrue, Thunderbolt 5 est sur le point d'améliorer l'expérience utilisateur des joueurs, des créatifs et de tous ceux qui recherchent des transferts de données plus rapides. Il faudra cependant attendre 2024 pour voir tout le potentiel du Thunderbolt 5 et son impact sur le marché.

Sources:

- Joueur PC

– Razer

– CalDigit