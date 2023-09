Instagram Threads étend la fonction de recherche à davantage de pays

By

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Instagram Threads ! La fonction de recherche, initialement testée en Australie et en Nouvelle-Zélande, s'étend désormais à de nombreux pays anglophones et hispanophones. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, la société derrière Threads, a partagé cette mise à jour passionnante. Cela signifie que les utilisateurs de pays comme l'Argentine, l'Inde, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis peuvent désormais utiliser la fonction de recherche de base dans Threads.

Cette fonctionnalité de recherche constitue une avancée significative pour Threads car elle vise à devenir un réseau social complet. Mark Zuckerberg a également fait allusion à des mises à jour à venir qui pourraient étendre cette fonctionnalité de recherche à davantage de pays. Cependant, il est important de noter que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas inclus dans cette expansion en raison de défis réglementaires liés aux lois sur la protection des données des utilisateurs.

Avant cette mise à jour, Threads disposait d'une fonctionnalité de recherche limitée qui permettait uniquement aux utilisateurs de trouver d'autres utilisateurs de Threads, sans la possibilité de rechercher des publications ou du contenu. Avec l'introduction de la recherche en texte intégral, les utilisateurs peuvent désormais rechercher des mots-clés et des sujets spécifiques abordés sur la plateforme, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

L'extension de la fonction de recherche dans Threads fait partie des efforts continus d'Instagram pour stimuler l'engagement sur la plateforme. Threads a d'abord gagné en popularité en connectant de nouveaux utilisateurs à son application parent, Instagram, pour les aider à gagner des abonnés et à se connecter facilement avec d'autres utilisateurs.

Bien que Threads ait introduit quelques nouvelles fonctionnalités depuis son lancement, comme un flux chronologique, un endroit pour voir les likes, un onglet de republication et diverses améliorations, il lui manque encore certaines fonctionnalités pour rivaliser avec d'autres plateformes comme X (anciennement Twitter). Les utilisateurs recherchent des fonctionnalités telles que des listes, des signets et des tendances, qui ont fait de Twitter une plateforme de conversations mondiales.

Sans fonctionnalités telles que la recherche et les tendances, Threads ne ressemble pas à un réseau d’information en temps réel. Cependant, avec l’expansion de la fonction de recherche, Threads fait un pas de plus vers un réseau social plus complet.

