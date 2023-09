Meta étend la recherche par mot-clé sur les discussions

Meta, la société mère des plateformes de médias sociaux populaires, améliore encore l'expérience de recherche sur Threads en élargissant sa fonction de recherche par mot clé. Initialement testée en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette fonctionnalité est désormais disponible dans les pays où l'anglais et l'espagnol sont largement parlés.

Auparavant, les utilisateurs pouvaient rechercher des personnes sur Threads par leur nom d'utilisateur. Avec la nouvelle mise à jour, la fonctionnalité de recherche s'étend pour inclure toutes les publications contenant le mot-clé spécifié. Cela reflète une version simplifiée de la fonction de recherche d'Instagram, offrant aux utilisateurs une expérience de recherche plus complète.

La décision de Meta de déployer la recherche par mots clés en anglais et en espagnol reflète son engagement à améliorer l'expérience utilisateur dans diverses régions. Ils recherchent activement des commentaires pour améliorer davantage la fonction de recherche, et envisagent de l'étendre à d'autres langues et pays dans un avenir proche.

Threads, la plate-forme de médias sociaux de Meta, a récemment introduit diverses mises à jour, notamment l'application Web Threads et des fonctionnalités telles que le partage de messages directs sur Instagram et le texte alternatif personnalisable. Bien que la plateforme ait initialement attiré une attention considérable avec plus de 100 millions d’inscriptions quelques jours après son lancement, elle a été confrontée à une baisse de popularité à mesure que les utilisateurs revenaient à des plateformes plus familières et à Twitter.

Cependant, grâce aux améliorations continues de Meta, telles que la version Web et la fonction de recherche étendue, Threads pourrait inciter certains utilisateurs à revenir sur la plate-forme. En répondant aux préférences des utilisateurs dans des pays et des langues spécifiques, Meta vise à offrir une expérience plus personnalisée et plus engageante.

La fonction de recherche par mot clé est actuellement disponible en anglais et en espagnol, ciblant les pays où ces langues sont couramment utilisées pour la publication, notamment l'Argentine, l'Inde, le Mexique et les États-Unis. Les utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité sur les plateformes mobiles et Web.

