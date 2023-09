Explorer les designs de vaisseaux géniaux et cool à Starfield

Depuis la sortie de Starfield, les joueurs n'ont pas perdu de temps pour créer leurs propres designs de vaisseaux uniques et imaginatifs. Qu'il s'agisse de recréer des vaisseaux emblématiques de franchises bien-aimées comme Mass Effect, Star Wars et Halo ou d'ajouter leurs propres touches funky, la créativité dans la conception des vaisseaux est vraiment impressionnante.

Le navire imbattable

L'un des modèles de vaisseau les plus remarquables est l'Unbeatable Ship, qui porte bien son nom car les ennemis ciblent toujours le centre du vaisseau, mais ce vaisseau n'a intelligemment pas de centre. Créé par Morfalath, le navire arbore un intérieur angulaire et semblable à un labyrinthe rempli de modules et d'échelles claustrophobes. Cela ressemble à quelque chose que le Bureau fédéral de contrôle produirait s’il s’aventurait dans l’espace.

La perle noire

S'inspirant de la franchise Pirates des Caraïbes, SnaKeMuHo a recréé le légendaire Black Pearl. Il navigue peut-être plus doucement sur l'eau, mais sa présence dans Starfield ajoute une touche aventureuse. Imaginez simplement sentir la brise marine et entendre le craquement du navire pendant que vous explorez le cosmos.

Thomas le putain de moteur de tank

Thomas The Tank Engine, un personnage bien-aimé connu pour apparaître dans des endroits inattendus, a fait son chemin dans Starfield. Créée par MrCaine332, cette interprétation conserve les yeux plissés classiques, garantissant que les fans de la locomotive britannique se sentiront comme chez eux dans l'immensité de l'espace.

Crabe spatial géant

Inspiré par le jeu Fight Crab, vwinks a conçu un navire à crustacés mecha colossal. À première vue, il semble s'agir d'un récipient standard auquel sont attachées deux pinces, mais un examen plus approfondi révèle ses proportions épiques. La conception du navire se démarque, en particulier dans les clichés spectaculaires capturés lors d'une tempête de sable.

Train spatial

Bien qu’il ne s’agisse pas du vaisseau le plus pratique, le train spatial présente le potentiel de conception créative de vaisseaux. L’espace de stockage à bord serait vaste, parfait pour accumuler des trésors et des marchandises commerciales. Même s'il n'est pas fonctionnel, le navire visuellement saisissant conçu par Lemonprincess est un spectacle à voir.

Magic School Bus

Les fans du dessin animé Magic School Bus des années 90 apprécieront la récréation de sp7r. Ce navire constitue le seul moyen de transport d'un enfant entre les systèmes, faisant du voyage jusqu'à l'école une aventure inoubliable. Recréer ce design bien-aimé offre nostalgie et fantaisie à ceux qui ont grandi en regardant la série éducative.

Planet Express

Autre création de sp7r, le vaisseau Planet Express de Futurama, immédiatement reconnaissable et ajoute une touche colorée à l'univers Starfield. Bien qu'il manque de mobilité et de capacités de combat, ce cargo capture parfaitement l'esprit de la série originale.

Le cube de Borg

IngeniousIdiocy a conçu une reconstitution impressionnante du sinistre vaisseau Borg's Cube de Star Trek. Bien qu'elle soit peu pratique et obstrue parfois la caméra, la capacité de faire voler un cube flottant est un exploit en soi. Rencontrer ce vaisseau dans l’immensité de l’espace serait une expérience vraiment inoubliable.

Croiseur de classe consulaire

DaMightyMilkMan apporte l'élégance du croiseur de classe consulaire de Star Wars à Starfield. Au-delà de la mise en valeur des conceptions les plus courantes du Millennium Falcon et du X-Wing, ce vaisseau moins connu de l'ère Clone Wars présente l'étendue des conceptions de vaisseaux Star Wars.

En avant jusqu'à l'aube

VantaGenesis offre aux joueurs la possibilité de piloter l'UNSC Forward Unto Dawn, un énorme vaisseau familier aux fans de Halo. Ce vaisseau, vu dans les derniers instants de Halo 3, ajoute une touche de nostalgie aux fans de la série de jeux emblématique.

Avec plus de 6 millions de joueurs rejoignant Starfield lors de sa première journée complète, nous pouvons nous attendre à ce que des vaisseaux encore plus incroyables ornent le jeu. La créativité de la communauté continue d'étonner, et il sera intéressant de voir quels autres designs uniques et imaginatifs émergeront à mesure que le jeu gagnera en popularité.

