Les nouvelles montres Apple et l’iPhone 15 Pro seront dotés de capteurs mis à jour et d’un châssis en titane

Selon un rapport de Bloomberg, la prochaine Apple Watch Series 9 se concentrera sur l'amélioration de ses capteurs pour améliorer la vitesse, l'efficacité et la précision. L'une des mises à jour majeures sera un nouveau capteur de fréquence cardiaque optique, visant à fournir une précision accrue pour diverses fonctionnalités de santé telles que les alertes de fréquence cardiaque anormale. De plus, l'Apple Watch Series 9 intégrera une nouvelle puce ultra large bande U2, qui devrait améliorer la précision du suivi dans l'application Find My pour les objets perdus.

En termes de design, l'Apple Watch Series 9 conservera son look actuel, avec des modèles disponibles dans des boîtiers de 41 mm et 45 mm. Cependant, il y aura une évolution vers des boîtiers imprimés en 3D pour les modèles en acier inoxydable, ce qui s'aligne sur l'approche écologique d'Apple. Le modèle Ultra conservera également sa taille de boîtier de 49 mm.

D’un autre côté, la gamme iPhone 15 Pro devrait subir des changements importants. Les nouveaux modèles seront dotés d'un châssis en titane, ce qui les rendra environ 10 % plus légers que leurs prédécesseurs. Le design en titane offrira une finition mate, éliminant les traces de doigts et présentant des bords arrondis pour une ergonomie améliorée. De plus, les quatre modèles d'iPhone 15 recevront la puce ultra large bande U2, ainsi qu'un bouton d'action pour remplacer le commutateur sonnerie/muet. L'iPhone 15 Pro introduira également un châssis remanié pour faciliter les réparations.

Bien que les détails concernant les AirPods soient rares, la rumeur dit que les AirPods Pro recevront un port USB-C dans leur boîtier. De plus, les AirPods et AirPods Max classiques devraient passer des connexions Lightning aux connexions USB-C au cours de l’année prochaine.

Dans l'ensemble, ces mises à jour indiquent l'engagement d'Apple à améliorer les performances et l'expérience utilisateur de ses appareils phares. L'accent mis sur des capteurs améliorés et un châssis en titane plus léger démontre l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la satisfaction du client.

