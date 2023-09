Le joueur crée un vaisseau « imbattable » dans Starfield

Un joueur créatif du jeu Starfield récemment sorti a conçu un vaisseau salué comme « imbattable ». Le rédacteur Morfalath a découvert un modèle d'IA intéressant dans le jeu : l'IA vise toujours le milieu du vaisseau du joueur. En utilisant ces connaissances, Morfalath a décidé de créer un navire dépourvu de carrure, ce qui lui a donné une forme étrange.

Bien que l'image partagée sur Reddit ne rende pas justice au navire, Morfalath a également mis en ligne une vidéo de la création sur YouTube. À première vue, le navire semble gigantesque, avec des dimensions maximales en longueur, en largeur et en hauteur. Cependant, son esthétique est loin de plaire. Cela ressemble à un désordre en blocs que l’on pourrait rencontrer dans Minecraft.

Malgré son apparence peu attrayante, la fonctionnalité du navire prime. Il se comporte exceptionnellement bien dans les batailles spatiales, ce qui en fait un jeu d'enfant pour le joueur. Cependant, manœuvrer autour du navire s'avère être un défi. C'est un labyrinthe déroutant de blocs presque identiques et d'échelles sans fin. Localiser le cockpit seul peut être une tâche ardue.

Starfield a déjà atteint une énorme popularité, attirant six millions de joueurs. Ce nombre stupéfiant en fait le plus grand lancement de l’histoire de Bethesda. Avec une base de joueurs aussi importante, il est probable que nous verrons beaucoup plus de créations de joueurs uniques et non conventionnelles à l'avenir.

Pour approfondir l'aventure spatiale de Bethesda et embarquer pour vos propres voyages intergalactiques, assurez-vous de consulter notre solution complète de Starfield.

-

Définitions:

– Starfield : Un jeu récemment sorti par Bethesda, connu pour son thème d'exploration spatiale.

– IA : Intelligence Artificielle, faisant ici référence aux adversaires du jeu contrôlés par ordinateur.

– Reddit : Une communauté en ligne où les utilisateurs peuvent partager du contenu et engager des discussions.

– Minecraft : Un jeu vidéo sandbox populaire connu pour son gameplay de construction basé sur des blocs.

Sources:

– Article : [Titre de l’article source]

– Reddit : [URL de la publication Reddit]

– YouTube : [URL de la vidéo YouTube]