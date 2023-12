Trouver le besoin de vitesse : les objets fabriqués par l'homme les plus rapides

By

Résumé : Alors que la lumière reste l'entité la plus rapide de l'univers avec son incroyable vitesse dans le vide, le vaisseau spatial New Horizons a assuré sa position d'objet fabriqué par l'homme le plus rapide lancé depuis la Terre. Cependant, lorsqu’il s’agit d’accélérer des particules, les scientifiques ont atteint des vitesses remarquables mais sont incapables d’égaler la vitesse de la lumière en raison de l’apesanteur des photons.

Qu’est-ce qui nous vient à l’esprit lorsque l’on pense à la vitesse ? Pour la plupart, c'est la lumière qui détient le titre d'entité la plus rapide de l'univers. Sa vitesse dans le vide est mesurée à la vitesse étonnante de 299,792.458 8 kilomètres par seconde, ce qui lui permet de parcourir l'immense distance entre le soleil et la Terre en seulement 20 minutes et XNUMX secondes. Mais qu’en est-il des objets fabriqués par l’homme ?

Dans le domaine des réalisations humaines, le vaisseau spatial New Horizons remporte la couronne comme étant la machine la plus rapide jamais construite par l’humanité. Lancée le 19 janvier 2006 dans le cadre du programme New Frontiers de la NASA, cette sonde spatiale interplanétaire continue de orbiter dans l'espace, capturant des images intrigantes tout au long de son parcours. Avec une vitesse moyenne par rapport à la Terre d'environ 16.26 km/s, la sonde New Horizons laisse d'autres objets fabriqués par l'homme dans son sillage.

Parallèlement, les scientifiques ont également réalisé des progrès impressionnants dans l’accélération des particules. William Bertozzi, un scientifique du Massachusetts Institute of Technology, a réussi à propulser des électrons à des vitesses élevées. Cependant, il est important de noter que même ces particules accélérées sont incapables d’égaler la vitesse de la lumière. Bien que pousser quelque chose plus rapidement puisse sembler être le moyen évident d’augmenter sa vitesse, pour atteindre des vitesses plus élevées, il faut appliquer une force substantielle sur les particules.

La différence fondamentale réside dans l’apesanteur des photons, les particules qui composent la lumière. Contrairement aux électrons qui prennent de l’ampleur et deviennent plus lourds, les photons n’ont aucun poids et peuvent atteindre sans effort des vitesses incroyables. Cette caractéristique unique permet à la lumière de dépasser tout objet fabriqué par l’homme ou toute particule accélérée.

Dans leur quête de vitesse, les humains continuent de repousser les limites et d’atteindre de nouvelles frontières. Même si nous n’atteindrons peut-être jamais la vitesse de la lumière, nos progrès en matière d’ingénierie et de compréhension de la physique des particules continuent de nous propulser vers de nouvelles découvertes et des réalisations impressionnantes.