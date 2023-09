Le four le plus chaud de l'hémisphère sud : la nouvelle avancée manufacturière de l'UQ

L'Université du Queensland (UQ) a récemment acquis un four de pointe capable d'atteindre des températures allant jusqu'à 3,000 XNUMX degrés Celsius. Selon le professeur agrégé Michael Heitzmann, ce four n'est pas un four ordinaire, car il a le potentiel de révolutionner la fabrication et les tests de composants pour jets hypersoniques.

Cette technologie révolutionnaire, qui est le four le plus chaud de ce type dans l'hémisphère sud, permet à l'UQ de traiter des matériaux à une température supérieure à 2,500 XNUMX degrés. Le Dr Heitzmann explique que cette capacité pousse la résistance à la température des matériaux à des niveaux sans précédent, permettant à l'université de fabriquer et de tester des composants destinés aux voyages spatiaux et à la défense. Plus précisément, ils se concentrent sur la technologie spatiale et la technologie des véhicules à vol rapide dans le secteur de la défense.

Les frottements à grande vitesse subis pendant les vols peuvent entraîner des températures ultra élevées, ce qui rend crucial de disposer de matériaux capables de résister à de telles conditions. En ayant accès à ce four de pointe, l’UQ peut désormais développer et tester des matériaux possédant la résistance à la température requise pendant toute la durée d’un vol.

Hypersonix Launch Systems, une société spatiale établie basée dans le Queensland, est l'une des sociétés qui profitent des capacités de fabrication de l'UQ pour produire et tester des composants pour leurs avions. Selon Sam Grieve, représentant d'Hypersonix, cette technologie est essentielle pour le secteur manufacturier et spatial australien. Cela leur permet de fabriquer des pièces qui étaient auparavant impossibles à fabriquer dans le pays, réduisant ainsi la dépendance aux importations.

L'un des projets d'Hypersonix implique le développement d'un avion hypersonique sans pilote nommé Dart, dont le lancement est prévu en 2024. Avec des pièces fabriquées et testées à l'UQ, la société vise à minimiser les débris spatiaux en créant un véhicule appelé Delta Velos. Ce véhicule utilisera une propulsion hypersonique pour accélérer dans l’atmosphère, mettant de petits satellites en orbite avant de revenir sur Terre et d’atterrir en toute sécurité pour être réutilisés.

Les implications de la nouvelle capacité de fabrication de l'UQ vont au-delà de l'industrie aérospatiale. Greta Nabbs-Keller, directrice associée de la défense, de l'espace et de la sécurité nationale à l'UQ, souligne l'importance de cette avancée pour les intérêts australiens en matière de défense et de fabrication spatiale. Les tests avancés de matériaux et la capacité composite du four sont essentiels pour atteindre une capacité souveraine.

Par ailleurs, cette technologie de pointe s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat de défense australien dans le cadre de l'AUKUS, impliquant les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Dr Nabbs-Keller souligne le caractère unique du four de l'UQ et son potentiel à combler une pièce manquante dans le puzzle de fabrication pour les applications spatiales militaires et civiles, le distinguant ainsi des capacités de recherche des autres universités.

En conclusion, l'acquisition par l'Université du Queensland du four le plus chaud de l'hémisphère sud permet de fabriquer et de tester des composants pour jets hypersoniques à des températures sans précédent. Cette technologie révolutionnaire a des implications significatives pour les secteurs australiens de la défense et de l'espace, offrant des opportunités de capacités souveraines et de partenariats stratégiques dans le cadre de l'AUKUS.

Sources:

– ABC News : George Roberts