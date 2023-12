Nouvelles connaissances sur les supraconducteurs à haute température critique

Une récente étude révolutionnaire a révélé des résultats cruciaux sur les supraconducteurs à haute température critique, mettant en lumière leur état unique de « métal étrange » et révélant un point critique quantique. La recherche, menée grâce à des efforts de collaboration et à des expériences approfondies, marque une avancée significative dans le domaine de la supraconductivité et est prometteuse pour le développement de technologies avancées.

L'étude, publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature Communications, a été réalisée par des chercheurs du Politecnico di Milano, de l'Université de technologie Chalmers et de l'Université Sapienza de Rome. Leur enquête s'est concentrée sur les supraconducteurs à base de cuivre à haute température critique, qui présentent un comportement inhabituel même au-dessus de la température critique. Ces matériaux se comportent comme des métaux « étranges », affichant des changements de résistance électrique différents de ceux des métaux normaux.

La clé de cette découverte est l’identification d’un point critique quantique associé à la phase « métal étrange ». Un point critique quantique signifie un changement soudain dans les propriétés d'un matériau dû à des effets quantiques. Tout comme la glace se transforme en liquide à zéro degré Celsius, les cuprates deviennent un métal « étrange » en raison des fluctuations de charge quantique.

Les chercheurs ont mené des expériences de diffusion des rayons X au synchrotron européen ESRF et au synchrotron britannique DLS. Ces expériences ont révélé la présence de fluctuations de densité de charge qui ont un impact sur la résistance électrique des cuprates, les rendant « étranges ». En mesurant systématiquement les variations énergétiques de ces fluctuations, les chercheurs ont pu identifier la densité de porteurs de charge à laquelle l'énergie atteint son minimum, le point critique quantique.

Les implications de cette découverte sont considérables. Une compréhension plus approfondie des cuprates et de leur comportement guidera le développement de matériaux présentant des températures critiques plus élevées et des propriétés supraconductrices améliorées. Ceci, à son tour, ouvrira la voie à la création de technologies plus efficaces et plus durables à l’avenir.

L’étude représente l’aboutissement de plus de cinq années de travail. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée RIXS, qu'ils ont développée de manière significative au Politecnico di Milano. Leurs découvertes mettent non seulement en lumière les propriétés anormales des cuprates, mais fournissent également un aperçu des mécanismes insaisissables à l’origine de la supraconductivité à haute température.

Les résultats de la recherche ont suscité un intérêt considérable au sein de la communauté scientifique, car ils constituent une base solide pour les futures recherches sur les matériaux supraconducteurs. Avec la poursuite de la recherche et du développement, le potentiel d’applications pratiques des supraconducteurs à haute température critique devient de plus en plus réalisable.