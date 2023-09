Les joueurs de Starfield créent des navires imbattables mais laids

By

Les joueurs de Starfield ont découvert une solution unique à leurs faibles compétences de pilotage en concevant des vaisseaux pratiquement indestructibles en raison de leurs formes non conventionnelles. Ces conceptions de vaisseaux ont été partagées sur des plateformes comme Reddit, mettant en valeur la créativité et l'ingéniosité des joueurs.

Un modèle de vaisseau, connu sous le nom de Fat L ou L-Wing, est salué comme étant « effectivement immunisé » contre les dégâts ennemis. La forme asymétrique en L du navire confond les navires ennemis, ce qui rend difficile pour eux de cibler sa structure. Le créateur du Fat L, l'utilisateur de Reddit Solace_of_the_Thorns, s'est d'abord interrogé sur la façon dont les PNJ ciblent les joueurs et a décidé d'exploiter cela en créant un design non conventionnel. Le milieu du vaisseau, qui est le point ciblé par les ennemis, est délibérément positionné dans l'espace plutôt qu'à l'intérieur du vaisseau. Cela fait que les missiles ennemis ratent complètement le navire, le rendant pratiquement invulnérable aux attaques frontales. Cependant, l'inconvénient est que l'apparence du navire est loin d'être attrayante.

Un clip vidéo publié par Solace_of_the_Thorns présente le Fat L en action, révélant le vaisseau empilé avec les modules d'habitat de Starfield et doté d'une structure de bras mince et long pour créer la forme en L. Même si le navire ne peut remporter aucun concours de beauté, son efficacité au combat ne peut être niée.

Une autre conception de navire tirant parti des outils de construction navale de Starfield est un navire carré créé par l'utilisateur de Reddit Morfalath. Ce vaisseau pousse les restrictions de longueur, de largeur et de hauteur du jeu au maximum, ce qui donne lieu à une structure qui ne ressemble qu'au contour d'un carré. Le navire est composé de nombreuses pièces carrées étroitement reliées, ce qui en fait un cauchemar à naviguer. Le cockpit, les moteurs et la baie d'atterrissage sont cachés au milieu du labyrinthe de pièces, obligeant les joueurs à participer à une partie d'I-Spy pour les localiser.

Bien que ces conceptions de vaisseaux non conventionnelles ne soient pas visuellement attrayantes, elles mettent en valeur la pensée innovante des joueurs et leur capacité à exploiter les mécanismes de jeu. En créant des vaisseaux qui perturbent les systèmes de ciblage ennemis, les joueurs de Starfield ont trouvé un moyen de compenser leur manque de compétences en pilotage et de créer des vaisseaux pratiquement imbattables.

