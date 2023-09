Lunettes de vision intelligentes : responsabiliser les malvoyants grâce à la technologie

Seetharam (Ramu) Muthangi, le créateur des lunettes de vision intelligentes, a pour mission d'améliorer la vie des personnes malvoyantes en Inde. Dans un pays comptant 18 millions de personnes aveugles, l'appareil innovant de Muthangi offre une aide à la lecture, à la reconnaissance d'objets, à la reconnaissance faciale et à la navigation, le tout alimenté par la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML).

L'inspiration pour les lunettes de vision intelligentes est venue d'expériences personnelles. Muthangi a été témoin des difficultés rencontrées par son père, qui a subi une blessure débilitante, et par sa sœur, qui a perdu la vue en raison d'un diagnostic tardif de rétinopathie diabétique. Déterminé à aider les autres dans des situations similaires, il a développé un appareil qui pourrait rendre les activités quotidiennes moins fastidieuses et permettre aux personnes malvoyantes d'être plus indépendantes.

Le prototype de Smart Vision Glasses a été développé en 2018 et lancé l’année dernière. Cet appareil portable léger se fixe à une paire de lunettes et offre cinq fonctions principales. En utilisant les boutons braille sur le cadre, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités telles que la reconnaissance d'objets, la lecture, la reconnaissance faciale et l'aide à la navigation. L'appareil est connecté à un téléphone mobile via Bluetooth et une application mobile associée fournit une assistance supplémentaire.

L'appareil utilise la technologie LIDAR, qui détecte les objets et les distances à l'aide d'une lumière laser pulsée. Il peut lire les pages imprimées grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et les convertir en parole. Il peut également reconnaître les visages et enregistrer jusqu'à 150 noms pour référence future. Les lunettes agissent comme un assistant à la marche, alertant l'utilisateur des obstacles sur son chemin.

La société de Muthangi, SHG Technologies, fabrique les lunettes Smart Vision à Bangalore, en Inde. Jusqu'à présent, 2,500 XNUMX verres ont été vendus et l'entreprise travaille continuellement à l'amélioration de la technologie. Ils développent actuellement une nouvelle version de l'appareil qui utilise des lunettes à conduction osseuse pour éliminer le besoin d'une bande Bluetooth.

Les lunettes de vision intelligentes ont été bien accueillies par les écoles pour aveugles, les clubs Rotary et des organisations comme Vision Aid et Help the Blind Foundation, qui offrent des subventions et un soutien aux personnes dans le besoin. Des essais cliniques ont été menés à l'hôpital ophtalmologique Aravind de Madurai et l'équipe de Muthangi collabore activement avec d'autres hôpitaux ophtalmologiques en Inde.

En tirant parti de la technologie IA et ML, les lunettes de vision intelligente révolutionnent la vie des personnes malvoyantes en Inde. Grâce à une accessibilité accrue à la technologie, les personnes malvoyantes peuvent continuer à apprendre, travailler et naviguer dans le monde avec plus de facilité et d’indépendance.

