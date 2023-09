Huawei va dévoiler une nouvelle montre intelligente : Huawei Watch GT 4

Huawei s'apprête à introduire un nouvel ajout à sa collection de montres intelligentes avec le lancement prochain de la Huawei Watch GT 4. Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, des informations divulguées suggèrent que la montre sera disponible en deux tailles : 41 mm et 46 mm.

Les images divulguées indiquent que le modèle 41 mm comportera une lunette simple, tandis que le modèle 46 mm sera doté d'une lunette chronométrée. On suppose qu’il pourrait même y avoir un troisième modèle de montre. Un teaser publié sur les réseaux sociaux donne un aperçu de l’esthétique élégante et de l’opulence qu’offrira la prochaine montre.

Une caractéristique particulière qui distingue la montre mystérieuse des images divulguées de la Huawei Watch GT 4 (46 mm) est un triangle supérieur plus proéminent avec une bordure dorée. Cela pourrait suggérer un coloris différent ou même un modèle entièrement nouveau, éventuellement une version professionnelle.

Des images en direct divulguées de la Huawei Watch GT 4 (46 mm) révèlent que la montre peut être personnalisée avec différents bracelets, bien qu'elles ne présentent pas le troisième design de lunette.

Par rapport à d'autres montres intelligentes Huawei comme les Huawei Watch 4 et 4 Pro, la série GT a tendance à offrir moins de fonctionnalités tout en exécutant certaines versions d'HarmonyOS. Cependant, les montres GT sont plus abordables, les modèles 41 mm et 46 mm de la GT 4 devant être vendus respectivement à 250 € et 400 €, contrairement à la fourchette de prix de 450 €/700 € des Watch 4 et 4 Pro. .

En termes de durée de vie de la batterie, les données divulguées suggèrent que les modèles GT 4 auront une durée de vie plus longue, pouvant aller jusqu'à deux semaines. De plus, ils sont conçus pour prendre en charge une charge sans fil rapide (10-18 W) et sont disponibles dans différents matériaux de boîtier, notamment en acier inoxydable avec un bracelet en cuir et un boîtier en métal avec un bracelet en plastique.

Alors que l'attente grandit, la nouvelle offre de montres intelligentes de Huawei promet une gamme de choix pour les consommateurs en quête à la fois de style et de fonctionnalité.

