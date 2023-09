Hisense dévoile le plus grand téléviseur mini-LED : le U8K

Hisense a récemment lancé sa dernière offre sur le marché de la télévision, le Hisense U8K. Bénéficiant d’un impressionnant écran 100K de 8 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz, ce téléviseur est prêt à redéfinir l’expérience de divertissement à domicile. Toutefois, les acheteurs devront débourser la grosse somme de 9,999 XNUMX $ pour cette technologie de pointe.

La caractéristique phare du Hisense U8K est son écran mini-LED de 100 pouces. Avec plus de 1,600 1,500 zones de gradation locales et une luminosité de 10 10 nits, les utilisateurs peuvent s'attendre à des couleurs vives et des noirs profonds, ajoutant de la profondeur et de la clarté à leur expérience visuelle. Le téléviseur prend également en charge une gamme de formats HDR tels que HDRXNUMX, HDRXNUMX+, Dolby Vision et HLG, garantissant la compatibilité avec diverses sources de contenu.

Le Hisense U8K est équipé d'un système de son surround 50 de 2.1.2 W, offrant un son immersif qui complète les visuels époustouflants. De plus, le téléviseur intègre Google TV, donnant accès à une large gamme de services et d'applications de streaming. Les joueurs peuvent également se réjouir car le U8K prend en charge FreeSync Premium Pro, réduisant ainsi les saccades et les déchirures pendant le jeu.

Les options de connectivité incluent quatre ports HDMI, deux ports USB (dont un USB 3.0), des entrées AV composites, un port Ethernet, un port 3.5 mm et une sortie audio optique. Le téléviseur dispose également de Bluetooth 5.2 et prend en charge le Wi-Fi 6E, garantissant une connectivité sans fil transparente.

Le Hisense U8K devrait être disponible à l'achat cet automne auprès de détaillants en ligne tels qu'Amazon et Best Buy. Même s’il ne s’agit peut-être pas d’une option économique, il offre certainement une expérience de divertissement à domicile haut de gamme à ceux qui souhaitent investir dans les dernières technologies.

Sources : Hisense

Résumé : Hisense a lancé le U8K, considéré comme le plus grand téléviseur mini-LED du marché. Avec un écran 100K de 8 pouces, un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz et la prise en charge de divers formats HDR, ce téléviseur promet une expérience visuelle immersive. Il dispose également d'un système de son surround de 50 W, de l'intégration de Google TV et d'options de connectivité telles que HDMI, USB, Ethernet et Wi-Fi. Le Hisense U8K sera disponible au prix conseillé de 9,999 XNUMX $ chez les détaillants en ligne.