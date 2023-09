L'évolution de Mortal Kombat : des débuts modestes aux progrès technologiques

Dans une récente interview sur l'émission YouTube Hot Ones, le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, a discuté de l'évolution de la célèbre franchise de jeux vidéo et des progrès technologiques qui ont façonné sa croissance au cours des trois dernières décennies. Boon, impliqué dans la série depuis sa création en 1992, a évoqué les incroyables progrès réalisés dans l'industrie.

Interrogé sur la déclaration de l'acteur Kumail Nanjiani selon laquelle « les jeux vidéo sont le seul média de divertissement qui s'améliore d'année en année grâce aux progrès technologiques », Boon a partagé son point de vue en tant que personne profondément impliquée dans l'industrie du jeu depuis les années 1980. Il a expliqué que le premier jeu Mortal Kombat a été créé par une petite équipe de quatre personnes, mais que le dernier opus implique des centaines de personnes, dont des acteurs, des réalisateurs, des animateurs et des ingénieurs du son. Les possibilités de création d'ensembles élaborés et la portée du jeu se sont considérablement élargies grâce aux progrès technologiques.

Boon a attribué avec humour toutes les améliorations de la franchise à « la faute de la technologie ». Au fil des ans, la série Mortal Kombat a connu 26 jeux, y compris des spin-offs, illustrant les progrès progressifs rendus possibles par les avancées technologiques.

La sortie prochaine de Mortal Kombat 1 suscite une attente considérable, non seulement en raison de ses avancées technologiques, mais également parce qu'elle constitue un redémarrage complet de la chronologie de l'univers de la franchise. Le développeur Netherrealm a progressivement dévoilé des informations sur le jeu, notamment l'implication de l'actrice Megan Fox dans le rôle de la voix de Nitara. De plus, une nouvelle fonctionnalité appelée « Quitality » embarrassera les joueurs qui quittent le jeu en ligne en cours de match avec une animation spéciale rappelant les coups de grâce emblématiques de « Fatality ».

En réfléchissant au passé, Boon a révélé qu'il lui manquait la possibilité de voir ses idées prendre vie presque immédiatement, ce qui était possible au début du développement du jeu. De nos jours, en raison de l’ampleur et de la complexité des jeux modernes, cela peut prendre six mois, voire plus, pour voir une idée se concrétiser. Boon a comparé le processus au pilotage d'un navire massif comme le Titanic et a souligné l'impact significatif que les décisions ont désormais sur les nombreuses personnes impliquées dans la création du jeu.

Pour ceux qui sont intrigués par le processus de développement de Mortal Kombat, l'interview de Boon fournit des informations précieuses. La sortie très attendue de Mortal Kombat 1 est prévue pour le 14 septembre et les fans peuvent s'attendre à découvrir l'évolution de la franchise sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PC et Xbox Series X/S.

Sources:

– Entretien Hot Ones avec Ed Boon