The Sandman : la première saison complète disponible en formats numérique et physique

La deuxième saison très attendue de « The Sandman », créée par Neil Gaiman, Allan Heinberg et David S. Goyer, s'est heurtée à un problème en raison des négociations contractuelles en cours. En attendant des progrès dans ce sens, les fans de la série pourront bientôt posséder une copie de la première saison au format numérique ou physique.

Le 18 septembre, « The Sandman : The Complete First Season » sera disponible en streaming numérique sur des plateformes telles qu'Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play et Vudu. Pour ceux qui préfèrent les copies physiques, des coffrets 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD sortiront le 28 novembre.

L'ensemble comprend les 11 épisodes de la première saison, ainsi que des fonctionnalités spéciales, notamment un aperçu des coulisses et une exploration de « Le monde de l'infini ».

Bien que Peter Friedlander, responsable de la télévision scénarisée UCAN chez Netflix, n'ait pas directement précisé si la deuxième saison serait intitulée "Saison 2", il a fait allusion à la possibilité d'aborder la série en "volumes". Friedlander a déclaré : « Certaines décisions n'ont pas été prises, mais nous envisageons des approches groupées. Tout est sur la table quand il s'agit de "Sandman". C'est un spectacle innovant. Cela implique que la structure de la série pourrait être non conventionnelle, comportant potentiellement des épisodes bonus ou regroupant des intrigues.

Pour ajouter à l'excitation, voici les prix de détail suggérés pour les différentes versions de « The Sandman : The Complete First Season » : Digital UHD (24.99 $), 4K Ultra HD (44.98 $), Blu-ray (29.98 $) et DVD ( 24.98 $).

Les fans de « The Sandman » peuvent s’attendre à posséder la première saison et anticiper avec impatience les mises à jour sur l’avenir de la série.

Sources:

– Entretien de Peter Friedlander avec Variety

– Prix de détail fournis par Warner Bros. Discovery Home Entertainment