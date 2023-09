L'importance de déterminer si un actif numérique est un titre – SEC contre Ripple et SEC contre Coinbase

Dans le monde des cryptomonnaies, un débat est en cours pour savoir si certains actifs numériques doivent être considérés comme des valeurs mobilières et donc soumis à la réglementation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La SEC s'appuie sur le « test Howey », établi par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire SEC c. WJ Howey, pour déterminer si un accord économique est admissible en tant que contrat d'investissement et donc en tant que titre. La récente décision dans l'affaire SEC contre Ripple Labs, selon laquelle la vente de jetons numériques XRP n'était pas soumise à la réglementation de la SEC, a retenu l'attention et a été citée par Coinbase dans sa défense contre la SEC dans l'affaire SEC contre Coinbase.

La SEC allègue que plusieurs jetons cotés à la négociation sur Coinbase sont des titres et doivent être réglementés. Coinbase, cependant, fait valoir qu'un contrat d'investissement doit conférer des droits contractuels sur une valeur future, et les récentes affaires de cryptographie ne soutiennent pas les efforts de la SEC visant à utiliser le « plan » pour échapper au texte statutaire. Coinbase s'appuie sur la décision Ripple, affirmant qu'il n'y avait pas de contrat d'investissement dans les transactions d'échange aveugles, acheteur-vendeur et au comptant, qui faisaient l'objet de l'affaire Ripple.

Bien que Coinbase plaide en faveur de la décision Ripple, il convient de noter que le juge Rakoff dans l'affaire SEC contre Terraform Labs a rejeté une distinction similaire et a refusé de différencier les pièces en fonction de leur mode de vente. De plus, la SEC a déposé des documents cherchant à faire appel de la décision Ripple, et le Congrès envisage une législation qui pourrait résoudre ces problèmes et potentiellement avoir un impact sur l'industrie de la cryptographie.

Il est important pour les entreprises du secteur de la cryptographie de déterminer si leurs actifs numériques doivent être classés comme titres afin de garantir le respect des règles et réglementations de la SEC. Les litiges contre la SEC et les réclamations des investisseurs privés restent en cours, les entreprises faisant valoir que leurs actifs numériques ne devraient pas être traités comme des titres. À mesure que le paysage réglementaire continue d’évoluer, il est essentiel que les parties prenantes restent informées des derniers développements et des modifications législatives potentielles.

Source : SEC contre Ripple Labs, et. al., 20 civ. 10832 (AT), 2023 WL 4507900 (SDNY 13 juillet 2023) ; SEC contre Coinbase, Inc. et Coinbase Global, Inc., 1:23-cv-04738-KPF (SDNY, 6 juin 2023) ; SEC contre Terraform Labs Pte. Ltd., 23-cv-1346 (JSR), 2023 WL 4858299 (SDNY, 31 juillet 2023) ; Securities and Exchange Commission, Cadre d'analyse des « contrats d'investissement » des actifs numériques (avril 2019)