Huawei : le concurrent montant de NVIDIA et Apple sur le marché technologique chinois

Huawei, le géant chinois des télécommunications, s'impose rapidement comme un redoutable rival des leaders de l'industrie NVIDIA et Apple dans le paysage technologique. Les développements récents mettent en évidence les progrès remarquables de Huawei, qui non seulement correspondent aux capacités de ses homologues, mais stimulent également la poursuite de l'autonomie technologique de la Chine.

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a reconnu Huawei comme « l'une des entreprises les plus avancées technologiquement au monde ». iFlytek, une entité chinoise d'IA, a récemment dévoilé son modèle Spark AI, alimenté en grande partie par les capacités GPU améliorées de Huawei, qui seraient désormais à égalité avec les GPU A100 de NVIDIA.

L'engagement de la Chine à faire progresser les technologies d'IA générative a poussé Huawei à accélérer ses développements en matière de capacités GPU. Avec cette décision, Huawei vise à perturber la domination du marché de NVIDIA et à rivaliser avec les modèles ChatGPT et GPT-4 d'OpenAI avec un modèle d'IA à usage général.

Huawei a fait des vagues en 2019 avec l'introduction du processeur Ascend 910 AI, dépassant l'A100 de NVIDIA en termes de puissance de calcul. Ce processeur, un composant crucial du cluster de formation en IA Atlas 900 Pod A2 de Huawei, démontre la capacité de l'entreprise à diriger les efforts en matière d'IA et potentiellement à collaborer avec des entreprises comme iFlytek.

L'engagement de Huawei à favoriser l'autosuffisance technologique de la Chine est évident. Qu'il s'agisse d'entrer de manière agressive sur le marché de la téléphonie ou de développer des puces plus petites pour ses appareils, la société vise à renforcer l'indépendance de la Chine vis-à-vis des technologies étrangères. En collaboration avec Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Huawei a développé un processeur de 7 nanomètres pour son dernier téléphone, le Mate 60 Pro, favorisant l'innovation à l'intérieur des frontières chinoises.

Les récentes sanctions américaines sur les exportations de puces vers la Chine ont encore renforcé la détermination du pays à réduire sa dépendance à l'égard des entreprises américaines. Le gouvernement chinois a même restreint l'utilisation des iPhones d'Apple parmi les fonctionnaires et les employés, soulignant le fossé croissant entre les deux pays et mettant en doute les perspectives de revenus d'Apple sur l'un de ses plus grands marchés.

Le dévoilement du Mate 60 Pro de Huawei constitue un défi important pour la domination d'Apple sur le marché de la téléphonie. Bien que Huawei soit actuellement à la traîne d'Apple en termes de progrès technologiques, cette publication, associée aux restrictions gouvernementales, a eu un impact sur le cours des actions et la valorisation boursière d'Apple. Les spéculations abondent sur l’évolution de la dynamique du marché technologique chinois.

Huawei incarne la quête résiliente de la Chine vers l’autonomie et l’innovation. Bien que surpasser les leaders du secteur NVIDIA et Apple puisse encore être un objectif lointain, la trajectoire actuelle de Huawei laisse présager un avenir prometteur. Elle a le potentiel de remodeler le récit technologique de la Chine et de devenir une puissance locale qui rivalise avec les meilleurs du secteur.

