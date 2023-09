La redécouverte du jeu d'arcade oublié de Nintendo, Sky Skipper

Au début des jeux d'arcade de Nintendo, il y avait des succès et des ratés. Cependant, à l’été 1981, Nintendo sort le jeu qui va tout changer : Donkey Kong. Conçu par Shigeru Miyamoto, Donkey Kong est devenu l'un des jeux d'arcade les plus vendus de tous les temps et a fait découvrir Mario au monde. Mais parallèlement au succès de Donkey Kong, Miyamoto et le réalisateur Genyo Takeda ont travaillé sur un autre jeu d'arcade presque oublié : Sky Skipper.

Sky Skipper est sorti en nombre limité en 1981 pour être testé dans les arcades japonaises, mais la réponse a été faible. Seules quelques armoires ont été expédiées à Nintendo of America pour des tests avec une réception tout aussi tiède. Le jeu mettait en vedette un biplan collectant des cartes à jouer anthropomorphes tout en évitant les gorilles géants, comme Donkey Kong. Les graphismes étaient impressionnants pour l'époque, mais le gameplay était déroutant et peu engageant.

En raison de sa mauvaise réception, Sky Skipper n'a jamais été officiellement publié et les circuits imprimés des armoires ont été réutilisés pour le jeu Popeye de 1982. Sky Skipper semblait avoir été effacé de l'existence jusqu'à ce que le collectionneur Alex Crowley soit intrigué par le jeu et entreprenne de découvrir ses mystères. Il a trouvé un circuit imprimé (PCB) Sky Skipper original qui avait été converti pour faire fonctionner Popeye et l'a acheté. Avec l'aide de son ami Mark Whiting, ils ont réussi à procéder à une ingénierie inverse du PCB et à remettre Sky Skipper en marche.

Crowley a ensuite recréé le meuble Sky Skipper à l'aide d'une vieille machine Popeye avec l'aide d'Olly Cotton, qui a recréé l'illustration originale du meuble à partir d'un dépliant en noir et blanc. Une autre avancée majeure s'est produite lorsque le collectionneur d'arcade Whitney Roberts a découvert que Sky Skipper était en réalité présent dans le hall du siège social de Nintendo of America. Roberts a pu confirmer l'authenticité de Sky Skipper et partager des photos avec Crowley.

La redécouverte de Sky Skipper a été un moment marquant pour les amateurs de jeux d'arcade. Il ajoute à l'histoire des premiers jeux d'arcade de Nintendo et permet aux joueurs de découvrir un morceau de l'histoire du jeu que l'on pensait autrefois perdu.

Définitions:

– Jeu d'arcade : jeu joué sur une grande machine accessible au public, que l'on trouve généralement dans les salles de jeux électroniques, les restaurants et autres lieux de divertissement.

– PCB : Circuit imprimé, qui contient des composants électroniques pour faire fonctionner un jeu ou un système informatique.

– Rétro-ingénierie : processus d’analyse d’un produit ou d’un système pour déterminer sa conception ou ses spécifications.

– Réutilisé : adapter ou réutiliser quelque chose dans un but différent.

Source : (article source)