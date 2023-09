L'impact de la transparence et de la confidentialité sur la collaboration numérique

Dans l'environnement de travail à distance d'aujourd'hui, les outils de collaboration numérique sont devenus essentiels pour connecter et coordonner les employés. Cependant, les managers s’inquiètent de l’impact de la réduction des interactions en face-à-face sur la créativité et l’innovation. Pour étudier cette question, les chercheurs ont étudié l’utilisation des plateformes de collaboration numérique en relation avec la transparence et la confidentialité.

L'étude s'est concentrée sur une grande entreprise manufacturière et a analysé les communications au sein de 215 groupes différents utilisant une plateforme de collaboration numérique. Des algorithmes d’apprentissage automatique ont été utilisés pour classer les conversations comme étant soit une créativité développementale (combinant ou élargissant des concepts existants), soit une créativité disruptive (recadrage de problèmes pour trouver de nouvelles solutions). Les chercheurs ont également examiné les données du réseau pour identifier les cas de pontage (connexion avec diverses personnes) et de liens (formation de relations étroites).

Les résultats ont révélé deux voies distinctes menant à une créativité développementale ou perturbatrice. Les groupes publics travaillant de manière transparente au sein de l'organisation ont favorisé la créativité développementale en s'engageant avec une communauté plus large et en obtenant de nouvelles perspectives. D’un autre côté, les groupes privés bénéficiaient d’un espace sûr qui encourageait la déviance créative, la prise de risque et l’incubation d’idées, conduisant à une créativité disruptive.

Le choix entre transparence et confidentialité sur les plateformes de collaboration numérique a des implications importantes pour la communication et les résultats créatifs. Les chaînes publiques encouragent les relations de rapprochement et sont plus susceptibles de donner lieu à une créativité développementale. Les chaînes privées, en revanche, favorisent les liens de complicité et sont plus susceptibles de conduire à une créativité disruptive.

Les managers peuvent soutenir ces différents types de créativité en concevant les structures de communication au sein des plateformes de collaboration numérique. En comprenant les implications de la transparence et de la confidentialité, les responsables peuvent créer des environnements qui encouragent le type de collaboration qui sera le plus productif dans chaque cas spécifique.

Dans l’ensemble, les plateformes de collaboration numérique ont le potentiel de favoriser la créativité et l’innovation, mais les caractéristiques de ces plateformes, telles que la transparence et la confidentialité, jouent un rôle crucial dans l’orientation de la collaboration et des résultats créatifs.

Source : Article de recherche intitulé « L'impact de la transparence et de la confidentialité dans la collaboration numérique sur les résultats créatifs » (aucune URL fournie)