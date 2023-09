La puce Tensor G3 de Samsung Foundry présente un emballage FO-WLP pour une efficacité améliorée

Résumé : Samsung Foundry intégrerait un emballage FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) dans sa puce Tensor G3, qui devrait offrir une efficacité améliorée, des performances graphiques améliorées et des économies d'énergie. FO-WLP a déjà été utilisé par Qualcomm et MediaTek, mais il s'agit de la première implémentation de cette technologie par Samsung Foundry. La puce Tensor G3, construite sur l'Exynos 2400, comportera un processeur à 9 cœurs et le GPU Arm Immortalis G715 à 10 cœurs, augmentant ainsi ses capacités de traitement et graphiques. La puce devrait faire ses débuts sur les appareils Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google le 4 octobre.

La puce Tensor G3, développée par Samsung Foundry, est sur le point de révolutionner la technologie des puces pour smartphones avec l'intégration du packaging FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Cette technique de packaging, introduite par Qualcomm et MediaTek, améliore l'efficacité, les performances graphiques et les économies d'énergie. Avec cette décision, Samsung Foundry vise à renforcer sa position sur le marché des puces pour smartphones.

La puce Tensor G3, basée sur l'Exynos 2400, alimentera les prochains appareils Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google. Il dispose d'une configuration CPU à 9 cœurs, dont un cœur principal Cortex-X3, quatre cœurs Cortex-A715 et quatre cœurs Cortex-A510. Cette configuration du processeur promet une puissance et une efficacité de traitement améliorées, permettant aux utilisateurs de profiter d'un multitâche plus fluide et d'une exécution plus rapide des applications.

En termes de capacités graphiques, la puce Tensor G3 utilisera le GPU Arm Immortalis G715, équipé de 10 cœurs. Il s'agit d'une mise à niveau par rapport au précédent G7 à 710 cœurs, permettant aux utilisateurs de profiter de jeux et de performances graphiques plus immersifs sur leurs smartphones Pixel 8.

En intégrant la technologie de packaging FO-WLP, la puce Tensor G3 de Samsung Foundry vise à atténuer la génération de chaleur tout en maximisant l'efficacité énergétique. Cela se traduira par des appareils qui fonctionneront plus frais et dureront plus longtemps entre les charges, optimisant ainsi l'expérience utilisateur globale.

