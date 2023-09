EA annonce Project Rene : le jeu Sims nouvelle génération sera téléchargeable gratuitement

EA a révélé de nouveaux détails sur son prochain jeu Sims de nouvelle génération, nommé Project Rene. Dans un article de blog lors d'une présentation de Behind The Sims, la société a annoncé que le jeu serait disponible en téléchargement gratuit. Cette décision fait suite au succès du jeu gratuit Les Sims 4 l'année dernière.

L'option de téléchargement gratuit de Project Rene signifie que les joueurs pourront rejoindre, jouer et explorer le jeu sans avoir besoin d'un abonnement, d'un achat de jeu de base ou de mécanismes énergétiques. EA a l'intention de permettre aux joueurs d'inviter ou de rejoindre facilement des amis et de découvrir de nouvelles fonctionnalités, histoires et défis.

Cependant, EA a précisé que le jeu comporterait toujours du contenu et des packs achetables, similaires aux Sims 4. Mais la structure tarifaire et la manière dont ces articles seront vendus peuvent différer du jeu actuel. EA a donné un exemple d'ajout de la météo de base en tant que fonctionnalité gratuite pour tout le monde, tandis que les futurs packs pourraient se concentrer sur des thèmes spécifiques comme les sports d'hiver ou les compétitions.

La sortie du Projet René ne signifie pas la fin du support pour Les Sims 4. EA prévoit de continuer à fournir des mises à jour et du nouveau contenu pour la communauté Les Sims 4 dans un avenir prévisible.

Bien qu'aucune date de lancement spécifique n'ait été annoncée, EA travaille à un processus de développement plus transparent pour Project Rene. La société a précédemment révélé que le jeu offrirait des expériences solo et multijoueur, avec plus d'informations sur le composant multijoueur qui seront révélées plus tard dans l'année.

