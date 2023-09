Événement iPhone annuel d'Apple : à quoi s'attendre

L'événement iPhone annuel très attendu d'Apple devrait débuter aujourd'hui, dévoilant les dernières avancées de sa gamme phare de smartphones. Alors que ceux qui ne sont pas intéressés par les présentations ou les appareils de l'entreprise voudront peut-être se déconnecter cet après-midi, les passionnés de technologie du monde entier attendent avec impatience les nouveaux modèles d'iPhone.

L’un des principaux changements annoncés dans les prochains modèles d’iPhone 15 est le passage de la fameuse « encoche » à la découpe Dynamic Island, qui a été introduite dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Il est supposé que tous les modèles, à l’exception d’une éventuelle nouvelle variante SE, adopteront cette nouvelle caractéristique de conception.

Une autre mise à niveau potentielle est le passage aux cadres en titane pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, remplaçant les cadres actuels en acier inoxydable. Ce changement pourrait rendre le matériel professionnel encore plus solide, plus léger et plus haut de gamme. De plus, le modèle Pro Max peut comporter un nouvel objectif périscope, utilisant un prisme pour plier la lumière et permettant un zoom optique de 5x à 6x sans augmenter l'encombrement du téléphone.

Dans le but de se conformer aux règles de l'Union européenne concernant les ports de chargement unifiés, Apple pourrait supprimer progressivement le port Lightning et adopter la norme USB-C avec l'iPhone 15. Ce changement tant attendu permettrait une connectivité et des options de chargement plus faciles pour les utilisateurs. Il existe également des spéculations sur l’introduction de boîtiers AirPod compatibles USB-C et éventuellement de nouveaux AirPod.

En plus de la gamme iPhone, des mises à jour mineures pour l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra sont également attendues. Le passage à la puce S9 marquerait la première véritable mise à niveau du processeur du produit depuis 2020. De plus, la prochaine mise à jour du logiciel watchOS 10 devrait apporter des changements importants dans la façon dont nous utilisons l'Apple Watch.

Dans l'ensemble, l'événement iPhone annuel d'Apple promet une gamme passionnante de nouvelles mises à jour matérielles et logicielles. Restez à l'écoute pour plus d'informations pendant que nous couvrons l'événement et fournissons des mises à jour en direct.

Sources:

– Engadget

- Bloomberg