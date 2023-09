Logitech présente une webcam articulée pour des réunions à distance et une diffusion en direct améliorées

By

Logitech a dévoilé sa dernière innovation, la Logitech Reach, une webcam articulée conçue pour améliorer les réunions à distance, le tutorat en ligne et les expériences de diffusion en direct. La société prévoit de financer la caméra via Indiegogo Enterprise afin d'affiner la conception et de déterminer le prix.

Bien que la webcam elle-même ne soit pas nouvelle, puisqu'elle est basée sur la Logitech Streamcam, l'ajout d'un bras articulé offre des fonctionnalités améliorées. Cette webcam 1080p, 60 ips peut être remplacée par une autre Streamcam si nécessaire, garantissant ainsi que les utilisateurs n'auront pas à acheter un tout nouvel appareil en cas de dommage.

Logitech a mené une étude de marché et a constaté que la plupart des personnes interrogées préféraient une solution tout-en-un plutôt qu'un simple support. Par conséquent, la société a décidé de proposer le Reach sous forme de package complet. Une fois la campagne Indiegogo terminée et suffisamment de données collectées, Logitech commencera les ventes du Reach, avec des options de base autoportante ou de pince de bureau.

Une caractéristique remarquable du Reach est sa capacité de panoramique fluide, qui permet aux utilisateurs de présenter facilement des éléments sur leur bureau en les parcourant en douceur. Gaurav Bradoo, responsable produit Logitech, a mis en évidence un anneau spécialement conçu sur le support de la caméra qui garantit que l'image reste droite pendant le panoramique. La stabilité et la fluidité du mouvement répondent aux limites des supports de webcam articulés existants.

Bien que le moment de la sortie de Reach puisse sembler un peu tardif, compte tenu de l'abandon du travail à distance dans de nombreuses entreprises, il offre toujours des avantages précieux à ceux qui continuent de travailler à distance ou aux streamers et vloggers à la recherche de contenu plus dynamique. Grâce à sa polyvalence, le Reach vise à améliorer l’expérience interactive des réunions en ligne et des diffusions en direct.

