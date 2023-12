La NASA célèbre les 25 ans de la Station spatiale internationale et se prépare à sa retraite

La NASA a récemment commémoré le 25e anniversaire de la Station spatiale internationale (ISS), en soulignant la mission marquante qui a réuni les deux premiers modules de l'ISS le 6 décembre 1998. Cependant, l'agence spatiale se prépare également au retrait éventuel de l'avant-poste spatial pionnier. , qui devrait avoir lieu vers 2030. En prévision de cet événement, la NASA a mis à jour sa demande de proposition privée pour aider à la désorbite de la station, et un financement préliminaire est actuellement en cours pour des remplacements commerciaux qui seraient exploités par des sociétés privées avec la NASA comme responsable. client.

La transition vers une activité commerciale en orbite terrestre basse devrait entraîner des progrès significatifs dans la recherche scientifique et le développement technologique. Le commandant de l'expédition 70 de l'ISS, Andreas Mogensen, s'est dit enthousiasmé par la perspective de voir davantage de pays et d'entreprises privées utiliser un laboratoire dans l'espace. Cette évolution vers des entreprises commerciales a déjà commencé avec l’inclusion d’astronautes commerciaux et de marchandises livrées par des particuliers. La société Axiom Space, basée à Houston, organise des missions impliquant des astronautes commerciaux, tandis que les livraisons de fret en provenance des États-Unis sont désormais facilitées par SpaceX et Northrop Grumman.

À mesure que l’ISS a évolué au cours des 25 dernières années, elle a gagné en taille et en complexité. Des modules de la NASA, de la Russie, de l'Europe et du Japon ont été ajoutés, ainsi que la robotique canadienne. À l’avenir, au moins une station spatiale commerciale devrait être opérationnelle, permettant ainsi la poursuite des expériences scientifiques et des applications commerciales potentielles. Selon la NASA, le développement du véhicule de désorbitation, qui permettra de retirer l'ISS en toute sécurité, prendra plusieurs années.

Pour l’avenir, les possibilités d’expérimentations futures sur une station spatiale commerciale sont immenses. Andreas Mogensen a mentionné le potentiel de recherche dans des domaines tels que la production de tissus humains, les équivalents d'organes et la fabrication de fibres optiques. Ces efforts pourraient avoir des implications commerciales et ouvrir de nouvelles voies d’exploration et de découverte.

Les célébrations du 25e anniversaire ont réuni des représentants de tous les principaux partenaires de l'ISS, soulignant la collaboration et la coopération internationales qui ont été cruciales pour le succès de la station. Alors que la NASA continue de planifier la fin de l’ISS, il est clair que l’héritage de cet effort révolutionnaire ouvrira la voie à une nouvelle ère d’exploration spatiale et de découverte scientifique.

