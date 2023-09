Nouvelles fonctionnalités des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple

Apple s'apprête à lancer ses derniers smartphones phares, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, et ils sont dotés de nouvelles fonctionnalités intéressantes. L’un des changements les plus notables est l’introduction du nouveau bouton Action, qui remplacera le traditionnel commutateur Ring/Silent qui est un incontournable de l’iPhone depuis sa création.

Le bouton Action, similaire à celui de l'Apple Watch Ultra, est un bouton-poussoir mécanique qui donnera aux utilisateurs la possibilité d'activer manuellement des fonctions personnalisables. Sur la base du code trouvé dans la version bêta d'iOS 17, il est prévu que le bouton Action puisse effectuer plusieurs actions personnalisables dans les paramètres :

Accessibilité : permet aux utilisateurs d'accéder à divers paramètres d'accessibilité tels que VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, etc.

Raccourcis : permet aux utilisateurs d'exécuter des raccourcis créés dans l'application Raccourcis, tels que l'envoi de messages, la lecture de listes de lecture ou le contrôle d'appareils domestiques intelligents.

Mode silencieux : comme le commutateur Sonnerie/Silence, le bouton d'action peut activer ou désactiver le mode silencieux, en désactivant ou en désactivant la sonnerie et les alertes.

Appareil photo : lance l'application Appareil photo et permet aux utilisateurs de prendre des photos ou des vidéos en appuyant simplement sur le bouton Action.

Lampe de poche : allume ou éteint la lampe de poche située à l'arrière de l'appareil.

Focus : Active ou désactive un mode Focus.

Loupe : active l'application Loupe, transformant l'appareil photo de l'iPhone en un appareil de zoom pour les petits textes ou objets.

Traduire : lance l'application Traduire et permet aux utilisateurs de démarrer des conversations ou des traductions en appuyant simplement sur le bouton Action.

Mémos vocaux : démarre ou arrête l'enregistrement de mémos vocaux avec l'application Mémos vocaux.

Ces nouvelles fonctionnalités font du bouton Action l’un des éléments clés de différenciation des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

En plus du bouton d'action, l'iPhone 15 Pro serait doté d'un cadre central en titane grade 5, ce qui rendrait l'appareil nettement plus léger. On estime qu’il est jusqu’à 10 % plus léger que son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro.

Le dévoilement par Apple de la série iPhone 15 aura lieu bientôt, parallèlement à d'autres annonces de produits potentiels. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et de couverture sur les dernières innovations d'Apple.

Sources : MacRumors