L’avenir du streaming musical : un modèle centré sur l’artiste

Universal Music Group (UMG), le plus grand label de musique au monde, a annoncé des changements importants au système de redevances dans le cadre de son accord avec le service de streaming français Deezer. Le nouveau modèle vise à détourner davantage de redevances vers les artistes professionnels et loin des robots et des bandes sonores de bruit blanc qui inondent les plateformes de streaming. Cette décision est considérée comme un changement majeur dans l’industrie musicale, UMG ouvrant la voie et entraînant d’autres grands labels et plateformes dans une nouvelle phase de streaming.

Lucian Grainge, PDG d'UMG, estime que les accords de redevances actuels sont dépassés et que chaque enregistrement est traité de la même manière, quelle que soit sa qualité. Ce nouveau modèle centré sur l’artiste paiera davantage pour les chansons et les artistes que les auditeurs recherchent activement, dissolvant ainsi les incitations financières à la prolifération des morceaux générés par l’IA.

JPMorgan met en garde contre un potentiel « avenir dystopique de l’IA », dans lequel les plateformes de streaming pourraient être inondées de contenu généré par l’IA de mauvaise qualité, augmentant ainsi la bibliothèque de chansons de 100 millions à plus d’un milliard en quelques années. Le nouveau système de paiement d'UMG devrait contrecarrer cette situation en fournissant davantage de soutien financier aux musiciens et en réduisant l'incitation aux morceaux générés par l'IA.

Le succès de ce nouveau modèle pourrait avoir un impact significatif sur les revenus d'UMG, JPMorgan augmentant ses prévisions boursières et estimant une augmentation potentielle de plus de 20 % si un avenir dystopique de l'IA devait se matérialiser. Deezer prévoit de mettre en œuvre ces nouvelles conditions de paiement en octobre et UMG poursuit des accords avec d'autres plateformes de streaming.

La dynamique du pouvoir au sein de l’industrie musicale est évidente, avec la domination évidente d’UMG. D'autres services de streaming s'appuient fortement sur le catalogue d'UMG, conscients que sans des artistes comme Taylor Swift et Drake, leurs plateformes s'effondreraient. Forte de cet avantage, l’industrie musicale cherche à s’appuyer sur les gains récents et à contrer le ralentissement de la croissance du boom du streaming.

Cette évolution vers un modèle centré sur l'artiste reflète l'approche proactive d'UMG visant à aborder très tôt les questions existentielles. À mesure que le paysage du streaming évolue, UMG vise à assurer sa stabilité, en tirant les leçons de l’ère du piratage et en réparant le toit tant que le soleil brille encore.

