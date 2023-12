Les humains sur le point de découvrir la vie au-delà de la Terre, prédit Dava Newman

Le scientifique et professeur d'astronautique Dava Newman prédit qu'au cours de la prochaine décennie, les humains trouveront des preuves de vie passée ou présente ailleurs dans l'univers. Newman, directeur du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology, a fait cette prédiction audacieuse lors d'une récente conférence au DeBartolo Center for the Performing Arts. Elle pense que les preuves de l’existence d’une vie extraterrestre s’accumulent et que de grandes découvertes se profilent à l’horizon.

Newman souligne la nécessité de contributions de toutes les disciplines pour préparer les voyages interplanétaires et résoudre les problèmes mondiaux. Selon elle, nous sommes tous des citoyens du monde et des astronautes sur le « vaisseau spatial Terre ». Les recherches de Newman en génie biomédical aérospatial se concentrent sur les performances humaines dans divers environnements gravitationnels, y compris le développement de combinaisons spatiales avancées, de systèmes de survie et les performances des astronautes.

Quant à l’avenir de l’exploration spatiale, Newman prédit que les humains deviendront interplanétaires, avec l’intention de retourner sur la Lune et d’atteindre finalement Mars. Elle pense que Mars possède une immense valeur scientifique, notamment dans la recherche de preuves de vies passées. Même si les premières découvertes pourraient concerner d’anciennes formes de vie, Mars présente toutes les conditions chimiques et environnementales nécessaires à l’existence de la vie.

Newman salue également la montée des partenariats public-privé dans l’exploration spatiale, citant la mission Axiom 2 comme un excellent exemple. Ces collaborations offrent une innovation de rupture, permettant des progrès rapides à moindre coût. De plus, Newman a travaillé sur une conception de combinaison spatiale « seconde peau » révolutionnaire, légère et flexible, qui vise à responsabiliser les astronautes et à améliorer leurs performances.

Cependant, Newman ne s’intéresse pas uniquement à l’exploration spatiale. Elle est également passionnée par la résolution des problèmes urgents sur Terre, tels que le changement climatique. Newman souligne le rôle des gaz à effet de serre piégés dans l’accélération du changement climatique, conduisant à des catastrophes naturelles plus fréquentes. Elle reste néanmoins optimiste, soulignant qu’il est en notre pouvoir, en tant qu’individus, communautés et décideurs politiques, de modifier notre comportement et d’atténuer les effets du changement climatique.

Dans un moment réconfortant, Newman partage sa découverte sur sœur Mary Aquinas Kinskey, une ancienne élève de l'Université de Notre Dame devenue pilote en 1943 et qui a reçu une reconnaissance spéciale de l'US Air Force Association. En réfléchissant aux valeurs de Notre-Dame et à sa propre expérience d'apprentissage, Newman trouve son inspiration dans les réalisations de sœur d'Aquin.

Les prédictions et les idées de Dava Newman offrent un aperçu de l'avenir de l'exploration spatiale et de l'importance de la collaboration interdisciplinaire. Sa croyance dans la découverte de la vie extraterrestre et son engagement à relever les défis mondiaux soulignent la nécessité d’une innovation continue, d’une résilience et d’un effort collectif pour un avenir meilleur.