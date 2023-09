Jeux PlayStation Plus Extra de septembre 2023 : aperçu des titres à venir

En septembre 2023, les abonnés PlayStation Plus peuvent s’attendre à ce qu’une gamme passionnante de jeux soit ajoutée à leurs bibliothèques. Grâce aux efforts du leaker en série Billbil-kun de Dealabs, nous avons un aperçu de certains des titres qui seront inclus.

Le premier jeu remarquable est NieR Replicant ver.1.22474487139… Il s'agit d'une préquelle de NieR:Automata, acclamé par la critique, avec des visuels améliorés, un scénario captivant et bien plus encore. Les joueurs incarneront un jeune homme en mission pour sauver sa sœur en phase terminale. Avec l'aide d'un livre parlant nommé Grimoire Weiss, il se lance à la recherche des « Versets scellés ». Ce jeu offre une expérience unique et fera le bonheur des fans de la série NieR.

Ensuite, nous avons Étoile Océan La Force Divine, qui suit l'histoire de Raymond Lawrence, dont le vaisseau spatial est attaqué, le faisant s'écraser sur une planète sous-développée. S'associant à la princesse Laeticia, il se lance dans une aventure pour protéger sa patrie d'un empire envahisseur. Ce jeu promet un voyage passionnant et bouleversant l’univers.

13 Sentinels: Aegis Rim est un autre titre à espérer. Développée par Vanillaware, connu pour son travail sur Odin Sphere et Dragon's Crown, cette épopée mystérieuse de science-fiction tisse treize histoires entrelacées. Combinant de superbes illustrations, un récit captivant et des combats descendants contre les kaiju, ce jeu a reçu les éloges des critiques du monde entier.

Sid Meier's Civilization VI est un jeu de stratégie au tour par tour qui met les joueurs au défi de construire et de diriger une civilisation à travers les âges. Avec une grande attention aux détails et à l'exactitude historique, ce jeu testera votre capacité à naviguer dans la diplomatie, à rechercher la technologie et à vaincre vos ennemis. La version PlayStation 4 comprend les dernières mises à jour et du contenu supplémentaire, ce qui en fait l'édition définitive à découvrir.

Si vous avez envie d'une action de tir intense, Contrats de Sniper Ghost Warrior 2 offre exactement cela. Situé dans le Moyen-Orient moderne, les joueurs incarnent Raven, un tireur d'élite assassin sous contrat, en mission pour éliminer un syndicat criminel insidieux. Avec des tirs de précision à longue portée et des combats tactiques à haute pression, cet épisode de la célèbre série promet une expérience exaltante.

Enfin, pour ceux qui recherchent une expérience de jeu plus relaxante et introspective, Déballage peut être le choix parfait. Ce jeu zen invite les joueurs à déballer divers biens et à les disposer dans une nouvelle maison, créant ainsi un espace de vie satisfaisant. Grâce à ce processus, les joueurs découvrent des indices sur le personnage dont ils déballent les affaires. Avec huit déménagements à explorer, Unpacking offre une expérience de narration unique et intime.

Le 13 septembre est la date à marquer sur votre calendrier lorsque PlayStation dévoilera officiellement la liste complète des jeux à venir sur PlayStation Plus. Ces titres, allant des joyaux japonais aux favoris indépendants, offriront sûrement des heures de divertissement aux joueurs.

Sources:

– NieR Replicant ver.1.22474487139…

– Star Ocean La Force Divine

– 13 Sentinelles : Aegis Rim

– Civilisation VI de Sid Meier

– Contrats Sniper Ghost Warrior 2

– Déballage