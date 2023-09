Le premier descendant présente un nouveau héros, Sharen Julicia : un assassin mortel mi-femme, mi-machine

Le prochain jeu de tir de Nexon, The First Descendant, a généré beaucoup de battage médiatique parmi les joueurs. Propulsé par Unreal Engine 5, ce jeu de nouvelle génération devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Récemment, un nouveau héros nommé Sharen Julicia a été dévoilé, présentant ses capacités mortelles dans une bande-annonce de gameplay.

Sharen Julia, un personnage fascinant mi-femme mi-machine, apporte un style de jeu unique à The First Descendant. Ses compétences résident dans le combat rapproché, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs qui préfèrent les tactiques agressives. Sharen utilise le camouflage à la fois pour des approches furtives et des retraites rapides, lui permettant de se rapprocher de ses ennemis sans être détectée.

L'une des compétences passives de Sharen, Assassinator, lui permet d'infliger des dégâts accrus aux ennemis qui ne la ciblent pas. Cette capacité amplifie encore son impact mortel sur le champ de bataille. De plus, Sharen possède une gamme de compétences actives qui améliorent son potentiel offensif. Son Cutoff Beam déclenche une attaque de faisceau électrique qui non seulement inflige des dégâts mais applique également un effet d'électrocution à ses cibles.

Une autre compétence active qu'elle possède est le camouflage actif, qui dissimule sa présence jusqu'à ce qu'elle déclenche une attaque. Cette technique déclenche le mode Embuscade une fois le camouflage terminé, augmentant les dégâts de sa prochaine frappe. De plus, Sharen peut déployer des Shock Nuts, des explosifs qui étourdissent ses adversaires, et des Flash Daggers, qui libèrent plusieurs projectiles sur les ennemis à portée de visée. Ces dagues infligent des dégâts explosifs et induisent un effet d'électrocution.

The First Descendant promet d'offrir un gameplay passionnant et des combats intenses, et Sharen Julicia ajoute une autre facette passionnante au jeu. Les joueurs peuvent s’attendre à une expérience pleine d’action avec cet assassin mortel mi-femme mi-machine. Restez à l'écoute pour de nouvelles séquences de gameplay exclusives, car IGN révélera bientôt plus de détails sur The First Descendant.

Définitions:

– Looter shooter : sous-genre de jeux vidéo combinant des éléments de pillage et de tir, dans lequel les joueurs collectent des armes, des munitions et du matériel tout en s'engageant dans un combat.

– Unreal Engine 5 : Un moteur de développement de jeux de pointe créé par Epic Games.

– Effet d’électrocution : Mécanisme de jeu qui inflige des dégâts supplémentaires ou des effets de statut aux cibles touchées par une attaque électrique.

Sources:

– Ryan McCaffrey, rédacteur en chef des avant-premières d'IGN et animateur de l'émission Xbox et de l'émission d'interviews.