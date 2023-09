The Changeling : un équilibre délicat entre horreur et fantastique

Le genre de l’horreur a un certain attrait pour le public, car il promet une descente palpitante dans les ténèbres pour les personnages impliqués. La nouvelle série d'Apple, « The Changeling », basée sur le roman de Victor LaValle, suit cette tradition tout en incorporant des éléments de romance et de drame.

Le premier épisode ouvre la voie à une histoire d'amour entre Apollo Kagwa, libraire rare, et Emma Valentine, bibliothécaire. Au fur et à mesure que le récit se déroule, les téléspectateurs sont présentés aux parents d'Apollo et entraînés dans leur monde. Avec une mise en scène élégante, une cinématographie fascinante et une narration poétique, il est facile de se laisser emporter par la romance et d'oublier presque l'horreur imminente qui l'attend.

Cependant, dès le troisième épisode, la véritable nature de « The Changeling » est révélée. Il plonge dans l'obscurité, le mystère, la violence et le chagrin, présentant aux téléspectateurs leurs pires craintes devenues réalité. La série devient captivante, ce qui rend impossible de résister à l’envie de continuer à regarder et de découvrir les raisons derrière ces événements troublants.

Alors que les visuels atmosphériques et l'ambiguïté délibérée rappellent la série « Haunting » de Netflix, « The Changeling » a du mal à trouver un équilibre entre ses éléments fantastiques et horreur. Le côté fantastique, qui comprend la sorcellerie, le folklore et la magie sinistre, semble souvent sous-développé et manque de substance. Il y a une frontière délicate entre le style et le fond, et malheureusement, les épisodes ultérieurs penchent trop vers le style.

Les performances dans « The Changeling » sont exceptionnelles. Lakeith Stanfield brille dans le rôle d'Apollon, offrant un portrait exceptionnel d'un personnage complexe. Le portrait d'Emma par Clark Backo est à la fois séduisant, terrifiant et sympathique. L'alchimie entre les deux acteurs est palpable, exprimant leur lien à travers un langage corporel et un dialogue subtils.

"The Changeling" introduit des secrets fantastiques tout au long de ses neuf épisodes, mais tous ne sont pas entièrement explorés ni révélés de manière satisfaisante. Néanmoins, la série est portée par ses excellentes performances, ses visuels époustouflants et ses fils narratifs intrigants qui nécessitent une exploration plus approfondie.

Dans l’ensemble, « The Changeling » est une série engageante et mémorable. Il est désormais diffusé sur Apple TV+, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine.

Catégorie B-

Sources:

– Le roman de Victor LaValle « Le Changelin »

- Apple TV +