À la recherche du véritable Behemoth : la quête de la plus grande planète de l'univers

Dans l’immensité de notre système solaire, Jupiter règne en maître en tant que plus grande planète connue de l’humanité. Sa taille et sa masse colossales éclipsent toutes les autres planètes de notre voisinage. Cependant, lorsque nous nous aventurons au-delà de notre arrière-cour cosmique, la quête de la plus grande planète devient une énigme intrigante. L’état actuel des connaissances astronomiques nous laisse incertains quant à l’existence d’une plus grande planète définitive, car plusieurs corps célestes se disputent ce titre.

L’un de ces concurrents est une géante gazeuse nommée ROXs 42Bb, qui a attiré l’attention des scientifiques et des astronomes. Mesurant neuf fois la masse de Jupiter et possédant un rayon deux fois et demie plus grand que son homologue colossal, ROXs 42Bb retient l'attention. Cette planète gigantesque orbite à une distance impressionnante de 460 années-lumière de notre planète natale.

Pourtant, les sceptiques ne sont toujours pas convaincus de la suprématie du ROXs 42Bb, citant d'autres corps célestes qui se disputent le titre de plus grande planète de l'univers. Thayne Currie, professeur agrégé de physique et d'astronomie à l'Université du Texas à San Antonio, éclaire le débat. Il postule l’existence de deux protoplanètes en orbite autour de l’étoile PDS 70, située à 370 années-lumière de la Terre. Ces protoplanètes, encore en cours de formation, pourraient dépasser en taille les ROX 42Bb, se présentant ainsi comme de véritables monstres cosmiques.

Dans la course à la domination, un autre concurrent redoutable émerge : la planète HAT-P-67. Avec un rayon deux fois supérieur à celui de Jupiter, ce géant céleste se tient au coude à coude avec les ROX 42Bb. Sa taille et sa masse laissent les astronomes se demander si elle pourrait prétendre au titre de plus grande planète de l'univers.

Percer le mystère de la plus grande planète nécessite une approche nuancée. Différentes mesures et méthodologies utilisées par les scientifiques introduisent de l'incertitude dans l'équation. Grâce à l'imagerie directe utilisant des instruments puissants tels que le télescope spatial Keck, la taille de certaines planètes devient claire. Cependant, d’autres sont déduites d’une variété de données indirectes, notamment des mesures de luminosité et des modèles dans les longueurs d’onde de la lumière.

En conclusion, la quête pour identifier la plus grande planète de l’univers continue de captiver la communauté scientifique. Bien que les ROX 42Bb, la planète HAT-P-67 et les protoplanètes de PDS 70 présentent tous des cas convaincants, aucune réponse définitive ne peut être donnée pour le moment. À mesure que notre compréhension du cosmos s’approfondit et que la technologie progresse, les astronomes attendent avec impatience la révélation du véritable colosse cosmique.

Questions fréquentes

Quelle est la plus grande planète connue de l'univers ?

On pense actuellement que la plus grande planète connue est ROXs 42Bb, une énorme géante gazeuse située à 460 années-lumière de la Terre. Elle possède une masse neuf fois supérieure à celle de Jupiter et un rayon 2.5 fois plus grand que celui de la plus grande planète de notre système solaire.

Y a-t-il des prétendants au titre de la plus grande planète ?

Oui, il y a plusieurs prétendants au titre. La planète HAT-P-67, avec un rayon deux fois supérieur à celui de Jupiter, est l'une de ces candidates. De plus, deux protoplanètes du système PDS 70, qui sont encore en cours de formation, pourraient dépasser la taille de ROXs 42Bb.

Comment les scientifiques déterminent-ils la taille des planètes ?

Mesurer la taille des planètes présente des défis et les scientifiques utilisent diverses méthodes et techniques. L'imagerie directe avec des télescopes avancés comme le télescope spatial Keck fournit des preuves visuelles. Cependant, pour d’autres planètes, les scientifiques s’appuient sur des données indirectes, telles que les tendances des longueurs d’onde de la lumière et la luminosité de la planète, pour estimer leur taille.

Sources:

– Space.com : https://www.space.com/what-is-the-biggest-planet-in-the-universe