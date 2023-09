Apple passe du Lightning à l'USB-C : l'avenir de la recharge

Apple s'apprête à annoncer sa gamme d'iPhone 15 demain, avec un changement notable étant la transition d'un port Lightning à un port USB-C pour le chargement. Alors que certains diront que c’est trop tôt, d’autres estiment qu’il s’agit d’un changement nécessaire et attendu depuis longtemps.

Le passage à l’USB-C est en partie motivé par la nécessité pour Apple de se conformer aux réglementations des pays de l’UE, car beaucoup ont adopté l’USB-C comme port de chargement standard. Cependant, cette décision est également cohérente avec la transition progressive d'Apple vers l'USB-C dans l'ensemble de sa gamme de produits ces dernières années.

Tout a commencé en 2015 avec la sortie du MacBook Retina 12 pouces, doté d'un seul port USB-C pour les E/S filaires. Ce choix de conception a été adopté dans les produits ultérieurs, tels que le MacBook Pro redessiné et l'iPad Pro, qui ont tous deux adopté l'USB-C comme port de chargement. Même la télécommande Apple TV a été révisée pour inclure l'USB-C au lieu de Lightning.

Alors que l’iPhone utilise l’USB-C pour l’adaptateur secteur du câble de chargement depuis plusieurs générations, l’iPhone 15 verra un passage complet à l’USB-C pour l’ensemble de l’appareil. Ce changement devrait apporter des vitesses de chargement plus rapides aux utilisateurs.

Ce ne sont pas seulement les iPhones qui passeront à l’USB-C ; D'autres produits Apple, comme les AirPods Pro 2, feraient également la transition. Cependant, de nombreux produits dans la gamme Apple continuent d'utiliser le port Lightning, tels que les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Max, les EarPods et les Beats Powerbeats Pro. De plus, les accessoires de chargement tels que le MagSafe Duo et le MagSafe Battery Pack reposent toujours sur Lightning.

Il reste à voir si Apple remplacera Lightning par USB-C dans ses autres périphériques comme le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et la Magic Mouse. Néanmoins, cette transition vers l'USB-C marque un changement complet vers la standardisation dans l'ensemble de l'écosystème de produits Apple.

En conclusion, la décision d'Apple de passer de Lightning à l'USB-C est motivée à la fois par les exigences réglementaires et par le changement stratégique de l'entreprise. À mesure que l’iPhone 15 et d’autres produits Apple adoptent l’USB-C, cela ouvre la voie à un avenir d’expériences de chargement plus rapides et plus standardisées pour les clients Apple.

Définitions:

– Port Lightning : Un port propriétaire de chargement et de transfert de données développé par Apple.

– Port USB-C : Un port universel qui permet le chargement et le transfert de données, couramment utilisé sur divers appareils.

– MagSafe : Un système de charge magnétique et de fixation d’accessoires développé par Apple.

– Port USB-A : Le port USB traditionnel couramment utilisé pour le chargement et le transfert de données.

– MicroUSB : Un port USB plus petit et largement utilisé pour les appareils mobiles.

Sources:

- N / A