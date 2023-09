Barbie : la marchandise de cinéma à laquelle vous ne pouvez pas résister

Le film Barbie de Greta Gerwig a connu un énorme succès, captivant le public de tous âges avec son exploration de la féminité et les pressions de la perfection. Si vous êtes fan du film, vous serez ravi d'apprendre qu'une gamme de produits sur le thème de Barbie est disponible à l'achat. Des bandes sonores et vêtements aux poupées de collection et accessoires de jeu, il y en a pour tous les goûts.

Vous pouvez acheter une copie numérique du film ou précommander le disque physique. La location du film coûte 24.99 $, tandis que son achat coûte 29.99 $. Il convient de noter que le film est éligible à Movies Anywhere, vous permettant de le regarder sur n'importe quelle plateforme participante.

Si vous souhaitez enrichir votre collection Barbie, vous pouvez précommander le film Barbie sur Blu-ray 4K UHD. La date de sortie n'a pas encore été déterminée, mais les films au format physique sont généralement disponibles quelques semaines après la version numérique.

Les fans du personnage de Ryan Gosling, Ken, peuvent se réjouir de la sortie de la poupée Ken à collectionner Barbie The Movie. Cette poupée, vêtue de son emblématique gilet à franges noir et de son manteau en fausse fourrure, peut être la vôtre pour 75 $. Il est même livré dans un emballage de film Barbie à collectionner. La date de sortie de cet article est fixée au 31 janvier 2024.

L'album de Barbie, contenant des morceaux de Ryan Gosling, Lizzo et bien d'autres, est disponible en vinyle. Vous pouvez choisir entre un vinyle rose ou un vinyle transparent laiteux exclusif à Amazon, tous deux actuellement en vente.

Pour les amateurs de jeux, des manettes sur le thème de Barbie sont disponibles. Vous pouvez opter pour une manette Xbox Deep Pink ou une manette Nova Pink PS5 pour ajouter une touche de magie Barbie à votre configuration de jeu.

Si vous souhaitez montrer votre Ken-ergy, vous pouvez précommander le sweat à capuche « I Am Kenough » de Mattel. Fabriqué dans un matériau confortable, ce sweat à capuche coûte 60 $ et sera expédié au plus tard le 10 octobre. Mattel propose également d'autres vêtements « I Am Kenough », notamment des chapeaux et des sweats à capuche.

Pour ceux qui cherchent à décorer leur espace de vie, Mattel propose une gamme de impressions sur toile sur le thème du film Barbie. Ces tirages, au prix de 40 $ chacun, vous permettent de montrer votre amour pour Barbie.

Avec autant d’options parmi lesquelles choisir, les fans de Barbie peuvent s’immerger pleinement dans le monde du film. Que ce soit à travers les objets de collection, la mode ou la décoration, les façons de célébrer Barbie : le film ne manquent pas.

Source : IGN – Hannah Hoolihan (écrivain indépendant)