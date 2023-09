Protéger votre identité en ligne : un guide sur la confidentialité et la sécurité

À l’ère numérique d’aujourd’hui, il est important d’être conscient des informations accessibles en ligne sur vous ou votre enfant. Une simple requête sur un moteur de recherche peut révéler des informations personnelles et même des comptes obsolètes que vous avez peut-être oubliés. Pour protéger votre vie privée, voici quelques mesures que vous pouvez prendre.

Tout d’abord, évaluez les dégâts. Utilisez des outils tels que « Ai-je été connecté ? » pour vérifier si vos informations personnelles ont été exposées lors de violations de données. Si c’est le cas, changez immédiatement vos mots de passe. Réinitialisez vos informations de connexion sur n'importe quel site Web sur lequel vous avez utilisé le mot de passe compromis. Cela empêche tout accès non autorisé à vos comptes et contribue à protéger les informations sensibles, telles que votre compte bancaire.

Pensez à utiliser des modes de navigation privée ou des navigateurs axés sur la confidentialité. Bien que la navigation privée puisse effacer votre historique d'un appareil, elle ne cache pas vos activités en ligne aux sites Web, aux fournisseurs de services Internet et aux autorités. Les navigateurs axés sur la confidentialité comme DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser ou Tor offrent une protection supplémentaire en minimisant le suivi et le stockage des données.

De plus, auditez vos applications. De nombreuses applications et extensions de navigateur collectent et vendent vos données à des annonceurs ou à des tiers. Vérifiez les autorisations accordées à chaque application sur votre téléphone et désactivez tout accès excessif. Prenez note du suivi des antécédents et des références à des tiers, qui peuvent indiquer des courtiers en données. De même, supprimez toutes les applications ou extensions de navigateur inutilisées pour minimiser l’exposition.

Pensez à utiliser une adresse e-mail graveur pour les interactions en ligne, telles que l'inscription à des comptes de réseaux sociaux ou les achats en ligne. La configuration d'une adresse e-mail distincte spécifiquement pour ces interactions permet d'éviter le spam et de minimiser le risque que des informations personnelles soient liées à votre compte de messagerie principal.

En suivant ces étapes, vous pouvez mieux protéger votre identité en ligne et préserver votre vie privée dans un monde de plus en plus numérique.

Sources:

– Article « Recherchez-vous »

– « Ai-je été pwned ? » base de données