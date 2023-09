Apple Watch Series 9 et Ultra 2 : Quoi de neuf en 2023 ?

En 2022, Apple a fait des vagues avec la sortie de la robuste Apple Watch Ultra, l’un des lancements les plus importants depuis des années. L’année dernière a également vu l’introduction de la série 8, dotée d’une détection de la température cutanée. Bien que les séries 9 et Ultra 2 ne soient peut-être pas aussi révolutionnaires, elles apportent des améliorations notables.

La série 9 conserve le design de son prédécesseur, la série 8, mais est livrée avec un chipset S9 plus rapide. Cette puissance de traitement améliorée améliore non seulement la vitesse, mais améliore également la durée de vie de la batterie. Les requêtes Siri peuvent désormais être traitées sur l'appareil, éliminant ainsi le besoin d'une connexion Wi-Fi ou d'une forte couverture cellulaire pour contrôler votre montre. De plus, une nouvelle option de couleur rose a été introduite.

L'Ultra 2, au prix de 799 $, est la montre la plus chère d'Apple. Il dispose d'un écran incroyablement lumineux pouvant atteindre 3,000 2 nits, ce qui facilite la vérification des données sportives qui changent rapidement, comme l'altitude. L'Ultra 9 et la Series XNUMX disposent d'une nouvelle fonctionnalité appelée Double Tap, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des actions simples comme raccrocher un appel ou démarrer une minuterie en appuyant simultanément sur leur doigt et leur pouce sur la montre.

La durabilité était une priorité majeure pour Apple cette année. Les montres utilisent désormais du cobalt recyclé dans la batterie et des matériaux recyclés dans le boîtier. Apple a également introduit un nouveau matériau appelé FineWoven, composé à 86 % de matières recyclées, pour ses boucles sportives. L'entreprise s'est efforcée de réduire les émissions de carbone en investissant dans l'utilisation des énergies renouvelables.

Pour l’avenir, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait avoir des mises à niveau importantes en réserve pour l’Apple Watch X, dont la sortie est prévue en 2024 ou 2025. Les améliorations spéculées incluent un boîtier plus fin et un nouveau système de fixation du bracelet. La Watch X peut également comporter un écran microLED pour une durée de vie améliorée de la batterie et un écran plus grand.

En termes de fonctionnalités liées à la santé, Apple a systématiquement introduit de nouvelles fonctionnalités à chaque itération. Les futurs ajouts potentiels pourraient inclure la surveillance de la pression artérielle et la surveillance non invasive de la glycémie. Ces fonctionnalités seraient particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète.

L'objectif d'Apple de rivaliser avec Garmin dans la catégorie des montres de sport haut de gamme est évident avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles. Le WatchOS 10 récemment annoncé apporte des fonctionnalités améliorées aux séries 9 et Ultra 2, telles que la possibilité de transformer votre téléphone en ordinateur de vélo automatique pendant un entraînement cycliste.

Alors que l'Apple Watch SE, l'option d'entrée de gamme, n'a reçu aucune mise à niveau cette année, les séries 9 et Ultra 2 apportent suffisamment d'améliorations pour enthousiasmer les passionnés d'Apple. Les précommandes de ces montres ont déjà commencé, avec une disponibilité à partir du 22 septembre.

Sources:

– WIRED (source de l’article original)