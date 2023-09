Améliorer l'Apple Watch pour les coureurs : liste de souhaits pour les futures mises à jour

Le prochain événement de dévoilement de matériel d'automne par Apple, appelé « Wonderlust », suscite l'enthousiasme parmi les passionnés de technologie qui anticipent la sortie de nouveaux appareils tels que les iPhones, les iPads et les montres Apple. Alors que des rumeurs circulent sur l'éventuelle introduction de l'Apple Watch 9 et des mises à jour de l'Apple Watch Ultra, il n'est pas certain qu'il y aura des améliorations significatives à la gamme Apple Watch cette année. Les spéculations suggèrent qu'Apple pourrait se concentrer sur des ajustements mineurs de performances, alors qu'ils se préparent à la très attendue 10e version de l'Apple Watch l'année suivante.

L'itération précédente de l'Apple Watch, en particulier l'Apple Watch Ultra, apportait des améliorations notables en termes de performances, notamment une autonomie de batterie allant jusqu'à 36 heures, un GPS double fréquence pour une précision améliorée du suivi de la course et un bouton latéral supplémentaire connu sous le nom d'« action ». bouton »pour le lancement rapide d’une application ou le lancement d’un entraînement. Cependant, il manque encore des fonctionnalités sur l'Apple Watch qui rendent les montres GPS Garmin ou Coros plus attrayantes pour les coureurs dévoués.

Un domaine qui nécessite des améliorations est la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch. Bien que l'Apple Watch Ultra ait montré des progrès avec jusqu'à 36 heures d'utilisation normale, elle est en deçà de l'endurance des montres GPS Garmin ou Coros. De plus, la possibilité de créer des itinéraires générés par l'utilisateur à l'aide d'itinéraires détaillés est hautement souhaitable pour les coureurs. Bien que l'Apple Watch intègre une application Maps, elle ne permet pas aux utilisateurs de sélectionner manuellement leurs propres itinéraires ; au lieu de cela, il fournit uniquement des instructions point à point. En comparaison, d’autres marques de montres ont commencé à proposer cette fonctionnalité, ce qui en fait un ajout nécessaire à l’écosystème Apple Watch.

Un autre aspect qui pourrait être amélioré est la personnalisation des écrans de données sur l'Apple Watch. Bien qu'il soit possible de modifier les métriques, la disposition et la taille des lignes de données restent fixes. Cette limitation rend difficile la lecture des petits chiffres pour les coureurs ayant une vue imparfaite. La possibilité de personnaliser la mise en page et d’agrandir le texte améliorerait grandement l’expérience utilisateur. De plus, la compatibilité de l’Apple Watch avec des gants, notamment ceux conçus pour le froid, est une fonctionnalité recherchée par de nombreux coureurs. Bien que l’Apple Watch Ultra intègre un bouton « Action », permettant des fonctions limitées avec des gants, étendre ses capacités serait apprécié.

Alors qu'Apple se prépare pour le dévoilement du matériel à l'automne, ces améliorations souhaitées servent de liste de souhaits aux coureurs qui apprécient l'Apple Watch comme compagnon de fitness. Alors que la sortie de la 10ème version de l'Apple Watch se profile à l'horizon, les utilisateurs espèrent des améliorations répondant à leurs besoins spécifiques. Reste à savoir si Apple effectuera ces mises à niveau dans un avenir proche, mais la demande pour un écosystème Apple Watch plus convivial est évidente.

Sources : Aucune