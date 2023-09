Le partenariat entre PWC et Google Cloud : faire du véritable voyage vers le cloud une réalité

PricewaterhouseCoopers (PWC) LLP s'est associé à Google Cloud pour offrir à ses clients un parcours cloud transformateur. Le partenariat vise à aller au-delà du modèle traditionnel de migration vers le cloud, en se concentrant sur le développement d’applications avancées. Scott Petry, associé pour les services de conseil et responsable de la pratique d'ingénierie cloud chez PWC Canada, a souligné l'importance de créer des applications qui améliorent les processus commerciaux et améliorent l'expérience client.

La collaboration de PWC avec Google repose sur la conviction que la technologie de Google offre des solutions de premier ordre pour fournir les résultats souhaités aux clients. En tant que société de conseil, PWC étend son attention sur le cloud pour fournir des résultats commerciaux basés sur les données. Kyle Bassett, associé et responsable de la pratique cloud chez PWC Canada, souligne l'interconnexion entre le cloud et les données, affirmant que les deux sont essentiels à la réussite des projets.

Pour garantir les meilleurs résultats, PWC souligne l’importance de bons principes de données et de bons modèles de gouvernance dans le parcours cloud. En combinant son expertise en conseil avec des technologies cloud avancées, PWC vise à offrir à ses clients une valeur commerciale améliorée et des parcours de transformation.

PWC a développé une suite complète de services de données, comprenant la stratégie de données, la gouvernance des données et l'ingénierie des données. Cet engagement à résoudre les problèmes commerciaux à l'aide de l'ingénierie a conduit à un changement de culture au sein de l'entreprise, l'accent étant mis sur la création d'une solide culture d'ingénierie pour répondre aux demandes des clients.

Le partenariat entre PWC et Google Cloud signifie une évolution vers une approche plus holistique du parcours cloud, où l'accent n'est pas seulement mis sur la migration mais sur l'exploitation des avantages du cloud et du monde des données. En utilisant la technologie et l'expertise de Google, PWC vise à offrir une réelle valeur commerciale à ses clients et à résoudre leurs défis uniques grâce à des solutions innovantes.

