Thales Alenia Space va utiliser l'espace RAL britannique pour tester le satellite FLEX de l'Agence spatiale européenne

Thales Alenia Space, une joint-venture entre Thales et Leonardo, a choisi le National Satellite Test Facility (NSTF) de l'institut de recherche britannique RAL Space dans l'Oxfordshire pour réaliser l'assemblage, l'intégration et les tests complets du FLEX de l'Agence spatiale européenne (ESA) ( FLuorescence EXplorer). Ce satellite révolutionnaire vise à fournir des informations sur la santé globale et la productivité de la végétation terrestre grâce à la cartographie de la fluorescence.

Promettant de révolutionner notre compréhension de l'état de santé de la planète, le satellite FLEX utilisera un spectromètre imageur haute résolution développé par Leonardo pour mesurer la fluorescence émise par les plantes. En quantifiant l’activité photosynthétique, les scientifiques peuvent évaluer avec précision la productivité et le bien-être de la végétation mondiale.

La décision de recourir au NSTF souligne la reconnaissance du fait que l'institut de recherche spatial britannique RAL possède l'expertise nécessaire et l'infrastructure de pointe pour mener à bien une campagne de tests aussi critique. Le choix de Thales Alenia Space de RAL Space témoigne de la réputation d'excellence de l'institution dans le domaine de la technologie satellitaire et de son engagement à faire progresser la compréhension scientifique.

Avec ce partenariat, Thales Alenia Space et RAL Space unissent leurs forces pour contribuer au succès de la mission FLEX de l'ESA et à sa mission visant à améliorer notre compréhension de la dynamique de la végétation et de son impact sur l'environnement. La campagne de tests, qui sera menée au NSTF, évaluera rigoureusement la fonctionnalité, la fiabilité et les performances du satellite FLEX avant son déploiement dans l'espace.

En s'appuyant sur une technologie d'imagerie avancée, Thales Alenia Space et Leonardo ouvrent la voie à une nouvelle ère d'observation de la Terre qui fournira des données inestimables pour la surveillance de l'environnement et les pratiques agricoles durables. La capacité du satellite FLEX à cartographier et mesurer la fluorescence de la végétation représente une avancée significative dans notre quête pour comprendre et sauvegarder la santé de notre planète.