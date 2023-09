L'impression personnalisée Tetra Pak révolutionne l'emballage des cartons de boissons

Tetra Pak a récemment dévoilé sa dernière innovation, Tetra PakR Custom Printing, au PACK EXPO Las Vegas. Cette nouvelle initiative offre aux marques une solution de pointe, rentable et personnalisable pour l'impression sur des cartons de boissons à base de papier. La société a également annoncé une collaboration avec Flow Beverage Corp., une entreprise de boissons axée sur la santé et le bien-être basée à Toronto, pour créer un emballage personnalisé pour son eau de source alcaline.

L'un des développements les plus intéressants présentés lors de l'événement a été l'installation d'une imprimante numérique pleine largeur Koenig & Bauer RotaJET 168 dans les installations de Tetra Pak à Denton, au Texas. Cette imprimante de pointe offre une vitesse de bande de 135 m/min et une largeur de bande de 840 à 1680 XNUMX mm, offrant une flexibilité accrue et la possibilité de personnalisation avec des codes QR dynamiques sur l'emballage et divers modèles au sein de la même commande. .

Les avantages de Tetra Pak Custom Printing ne se limitent pas aux améliorations esthétiques. Cette technologie d’impression numérique permet des lots plus petits et plus personnalisés, ce qui la rend idéale pour les marques d’aliments et de boissons de toutes tailles. De plus, l'emballage peut être intégré à des applications d'emballage connectées à l'aide de codes et de conceptions uniques.

Flow Beverage Corp., connue pour sa présence dans les magasins de détail au Canada et aux États-Unis, prévoit d'utiliser l'emballage personnalisé dans le cadre de son partenariat avec Live Nation Entertainment. En incorporant des designs sur mesure sur les cartons Tetra Pak, Flow vise à capitaliser sur les tendances de consommation et à renforcer la présence de sa marque sur les sites Live Nation Canada.

Pedro Goncalves, vice-président du marketing pour Tetra Pak États-Unis et Canada, a souligné l'importance d'activer rapidement les efforts de marketing dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Il a exprimé sa fierté de collaborer avec Flow et de présenter ses créations innovantes aux spectateurs alors qu'ils quittent leurs spectacles préférés cet automne.

Selon Nicholas Reichenbach, fondateur et PDG de Flow, Tetra Pak Custom Printing améliore non seulement le design de ses cartons, mais présente également de nouvelles possibilités publicitaires. Il estime que le média en dit long sur leur engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et des expériences mémorables et prévoit davantage de partenariats exprimant leurs valeurs de marque et de durabilité sur l'emballage.

Dans l'ensemble, Tetra Pak Custom Printing révolutionne l'emballage de boissons en carton en offrant aux marques la possibilité de mettre en valeur leur identité et de se connecter avec les consommateurs de manière dynamique et respectueuse de l'environnement.

