TerraMaster lance l'application TNAS Mobile 3 pour une gestion facile du stockage

TerraMaster, marque professionnelle spécialisée dans les produits de stockage innovants, a lancé l'application TNAS Mobile 3. Cette application puissante permet aux utilisateurs de sauvegarder facilement des photos et des vidéos depuis leurs téléphones mobiles, d'accéder à distance aux fichiers, de lire du contenu multimédia et de gérer les appareils TerraMaster NAS. Que les utilisateurs aient besoin d'accéder à des fichiers professionnels importants lors de leurs déplacements ou qu'ils souhaitent partager des photos personnelles avec leur famille et leurs amis, TNAS Mobile 3 est conçu pour répondre à leurs besoins.

Les principales fonctionnalités de TNAS Mobile 3 incluent une conception d'interface utilisateur tout-en-un et intuitive qui offre aux utilisateurs un aperçu clair de l'état de leur système NAS, de l'utilisation du stockage et des appareils connectés. L'application permet la sauvegarde automatique et manuelle des photos et des vidéos de l'album du téléphone mobile vers l'appareil TNAS, libérant ainsi un espace de stockage précieux. De plus, les fonctions de tri et de récupération automatiques permettent un accès pratique et rapide aux fichiers.

TNAS Mobile 3 offre également une diffusion multimédia transparente directement depuis le NAS TerraMaster vers les appareils mobiles, garantissant ainsi la disponibilité à la demande de musique, de vidéos et de photos. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un accès à distance sûr et pratique aux fichiers, photos, vidéos et documents stockés sur le TerraMaster NAS depuis n'importe où dans le monde, sans avoir besoin de configurations réseau compliquées ou de paramètres VPN.

Avec TNAS Mobile 3, l'organisation et la gestion des fichiers sur le TNAS sont facilitées grâce à des fonctions telles que le téléchargement et le partage de fichiers. Les utilisateurs peuvent collaborer avec des collègues ou partager des souvenirs avec leurs amis et leur famille sans recourir à des services tiers. L'application donne également la priorité à la sécurité des données, avec une clé secrète personnalisée et un niveau de cryptage matériel AES 256 pour protéger les données sensibles.

De plus, TNAS Mobile 3 améliore la sécurité avec la vérification secondaire OTP (mot de passe à usage unique), qui peut être activée via la gestion des utilisateurs TNAS. Cette fonctionnalité génère un OTP dynamique pour la vérification de connexion secondaire, offrant une couche de protection supplémentaire contre le piratage des mots de passe.

TNAS Mobile 3 est désormais disponible en téléchargement sur le Google Play Store et l'Apple App Store, offrant aux utilisateurs un outil efficace pour gérer leurs systèmes TerraMaster NAS. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de TerraMaster.

Sources:

– TerraMaster : Communiqué de presse – TerraMaster lance la nouvelle application TNAS Mobile 3 (2023)