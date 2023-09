L’importance de la collecte de fonds par téléphone à l’ère numérique

La collecte de fonds par téléphone est depuis longtemps un outil essentiel pour les organisations à but non lucratif, leur permettant d'entrer en contact avec des sympathisants, des donateurs et des bénévoles potentiels. Malgré l'émergence de nouvelles technologies de communication, telles que la messagerie et la vidéoconférence, le téléphone continue de jouer un rôle crucial dans les ventes, le service client, les communications internes et les efforts de collecte de fonds.

La collecte de fonds est l’élément vital des organisations à but non lucratif, leur permettant de poursuivre leur important travail dans la société. Le téléphone offre une approche plus personnelle et humaine de la collecte de fonds, aidant à établir des liens entre les individus et la cause. Cependant, la crise actuelle du coût de la vie et la demande croissante de services ont contraint les organismes caritatifs à explorer des solutions innovantes.

Avec la montée du COVID-19, la collecte de fonds par téléphone a connu un essor, car davantage de personnes ont eu le temps et la volonté de participer à des conversations téléphoniques pendant le confinement. Même si beaucoup sont retournés à leur environnement de travail d’avant la pandémie, la collecte de fonds par téléphone reste partie intégrante du travail des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif. En fait, les deux tiers des collecteurs de fonds prévoient d'utiliser davantage le téléphone pour gérer leurs supporters au cours de l'année à venir.

Pour s'adapter à l'avenir numérique, les organisations caritatives peuvent se tourner vers des outils de communication basés sur le cloud. Ces solutions logicielles, telles que les systèmes téléphoniques Voix sur Protocole Internet (VoIP), offrent une flexibilité et des fonctionnalités améliorées par rapport aux téléphones de bureau traditionnels. Les outils basés sur le cloud permettent le travail à distance, l'enregistrement des appels, les transcriptions instantanées, les analyses détaillées et l'intégration avec d'autres systèmes, facilitant ainsi la gestion et le stockage des informations importantes pour les organismes de bienfaisance.

L’arrêt imminent des services de téléphonie fixe traditionnels d’ici 2025 souligne encore davantage la nécessité pour les organisations caritatives de moderniser leurs systèmes téléphoniques. La coupure aura un impact sur divers appareils fonctionnant sur un câblage PSTN en cuivre. Les outils de communication basés sur le cloud, comme les téléphones VoIP, constituent une alternative fiable. Cependant, les organismes de bienfaisance doivent planifier et faire la transition tôt pour éviter de perturber leur travail.

Lorsqu'ils choisissent un système téléphonique alternatif, les organismes de bienfaisance doivent tenir compte de facteurs tels que le coût, les avantages de la mise à niveau, la formation et la satisfaction des besoins actuels et futurs. Chaque appel émis et reçu est crucial pour un organisme de bienfaisance, que ce soit pour augmenter les dons ou apporter un soutien.

La collecte de fonds par téléphone est là pour rester, mais il est important que les organismes caritatifs adoptent la transformation numérique. Même si l’innovation numérique n’est peut-être pas une priorité absolue par rapport aux entreprises commerciales, elle est essentielle pour que les organisations caritatives y réfléchissent afin de poursuivre leur travail ayant un impact sur la société à l’avenir.

Source : Institut agréé de collecte de fonds, National Business Communications

