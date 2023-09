Tecno annonce le lancement de « Phantom V Flip » – un téléphone à clapet abordable avec un facteur de forme unique

By

Tecno, un fabricant de smartphones connu pour ses appareils abordables, annonce le lancement d'un nouveau téléphone à clapet appelé « Phantom V Flip ». Cette version à venir fait suite au succès du Tecno Phantom V Fold, un smartphone pliable de style livre étonnamment abordable par rapport aux autres pliables du marché.

Le Tecno Phantom V Fold, lancé plus tôt cette année, a impressionné les utilisateurs par sa construction robuste et son pli presque invisible sur son écran de 7.85 pouces à 120 Hz. L'appareil est proposé à un prix compétitif d'environ 1,100 5 $, ce qui le rend nettement moins cher que d'autres options pliables comme le Google Pixel Fold et le Samsung Galaxy Z Fold XNUMX.

Alors que le matériel du Phantom V Fold inspire confiance dans la viabilité des smartphones pliables abordables, le logiciel est insuffisant. Le skin Android « HiOS » de Tecno est lourd et pas particulièrement convivial. Cependant, les mises à jour logicielles ont amélioré l'expérience, indiquant que Tecno travaille activement à améliorer la convivialité de ses appareils.

Le Tecno Phantom V Fold n’est actuellement disponible que dans certaines régions, comme l’Inde. Cependant, son succès met en évidence le potentiel de la technologie pliable à devenir plus accessible et abordable à l’avenir. L'engagement de Tecno à proposer des appareils de qualité à des prix inférieurs est également évident dans ses versions précédentes, telles que le Camon 20 Pro et Premier.

Le lancement prochain du Tecno Phantom V Flip est très attendu, notamment en raison de son facteur de forme unique, qui comporte un écran circulaire à l'extérieur. La société organise un événement le 22 septembre pour dévoiler ce téléphone à clapet, et les fans sont impatients de voir s'il aura un prix abordable similaire à celui de son prédécesseur.

Le Tecno Phantom V Flip a le potentiel d’inciter d’autres fabricants à lancer des téléphones à clapet plus abordables, rendant ainsi ces appareils accessibles à un public plus large.

