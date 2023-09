Tecno Phantom V Flip : le premier clapet pliable de Tecno

Tecno est prêt à dévoiler son premier pliable à clapet, le Tecno Phantom V Flip, lors d'un événement à Singapour le 22 septembre. Ce lancement intervient après que la société a présenté son Phantom V Fold pliable horizontalement au MWC 2023 plus tôt cette année. Avec le Phantom V Flip, Tecno vise à redéfinir le style et la fonctionnalité des téléphones à clapet pour les consommateurs à la mode et tournés vers l'avenir.

Bien que Tecno soit resté discret sur les détails du Phantom V Flip, les images divulguées nous ont donné un aperçu de ce à quoi nous attendre. L'appareil comporte un écran de couverture circulaire avec deux caméras positionnées autour de lui. Les principales spécifications du téléphone ont également été révélées lorsqu'il a été repéré sur la console Google Play. Selon les rumeurs, il serait livré avec un écran pliable Full HD+ de 6.9 ​​pouces, 8 Go de RAM et fonctionnerait sous Android 13. Le chipset devrait être le Dimensity 1300.

En plus du Phantom V Flip, Tecno lancera également l'ordinateur portable MegaBook T1 2023 14″ lors du même événement. On ne sait pas grand-chose de ces produits pour le moment, mais l'engagement de Tecno à explorer de nouveaux facteurs de forme indique qu'ils visent à fournir des options innovantes à leurs clients.

Le Tecno Phantom V Flip témoigne des progrès continus de la technologie des smartphones, en particulier dans le segment des appareils pliables. Il met en valeur l'engagement de Tecno à fournir des appareils de pointe répondant aux besoins et aux préférences des consommateurs modernes.

Sources:

– Site officiel de Tecno

– Liste de la console Google Play

Définitions:

– Clamshell pliable : Un type d’appareil pliable qui ressemble à un téléphone à clapet traditionnel, avec une conception articulée qui permet à l’écran de se plier en deux.

– Facteur de forme : dimensions physiques et disposition d'un appareil, y compris sa forme, sa taille et sa conception.

– Avant-gardiste : fait référence à la technologie ou à la conception la plus récente et la plus avancée dans un domaine particulier.