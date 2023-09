Tecno lance Spark 10 Pro Moon Explorer Edition pour célébrer la mission Chandrayan-3 en Inde

Tecno, une marque de smartphones populaire, a récemment lancé une version spéciale de son smartphone Spark 10 Pro en Inde. Surnommé « Moon Explorer Edition », cet appareil unique est conçu pour célébrer le succès de la mission indienne Chandrayan-3 Moon. Examinons de plus près les fonctionnalités intéressantes de ce nouveau smartphone.

Le Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition arbore un design élégant et moderne. Son dos en verre, avec une finition lisse semblable à du sable, lui confère un aspect et une sensation haut de gamme. L'arrière du téléphone est divisé en deux sections, la partie supérieure étant blanche et le reste en noir. Des rayures diagonales sont présentes sur la partie noire, ajoutant une touche d'élégance au design global. Contrairement à d’autres téléphones, cette édition ne présente pas de bosse d’appareil photo. Il présente une forme carrée et un scanner d'empreintes digitales sur le côté.

En termes de spécifications, le Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition dispose d’un écran FHD+ de 6.1 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz. La découpe perforée alignée au centre abrite une caméra frontale de 32 MP pour capturer de superbes selfies. À l'arrière, on retrouve un capteur principal de 50MP, accompagné d'un objectif AI, pour capturer des images de haute qualité. Sous le capot, le smartphone est alimenté par le robuste SoC Helio G88, offrant des performances puissantes. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, offrant une grande capacité de stockage. L'appareil dispose également d'une grande batterie de 5,000 18 mAh, qui prend en charge une charge rapide de XNUMX W.

Si vous êtes intéressé par le Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, vous pouvez le précommander à partir du 7 septembre 2023. La date de sortie officielle est fixée au 15 septembre 2023. Le téléphone est au prix de Rs.11,999 XNUMX, ce qui en fait une option intéressante pour les amateurs de smartphones.

Ce smartphone en édition spéciale de Tecno est un excellent moyen de commémorer la mission réussie de l'Inde sur la Lune. Avec son design élégant et ses fonctionnalités impressionnantes, il promet d’offrir une expérience utilisateur agréable. Que vous soyez fan d'exploration spatiale ou simplement ayant besoin d'un nouveau smartphone, le Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition vaut vraiment la peine d'être considéré.

Sources:

– [1] Définitions : Helio G88 SoC fait référence au système sur puce utilisé dans le Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. C'est un processeur puissant conçu pour les smartphones.