L'année technologique démarre avec l'événement Apple et la conférence Dreamforce

La deuxième semaine de septembre marque le début d'une nouvelle année technologique, avec des événements majeurs tels que l'événement iPhone d'Apple et la conférence Dreamforce de Salesforce donnant le ton à l'industrie. Ces événements marquent également le début de la saison des conférences technologiques, avec des émissions prévues pour Meta Platforms, Microsoft et Oracle.

Un événement très attendu est l’introduction en bourse d’Arm Holdings, qui devrait valoriser le concepteur de puces entre 50 et 54.5 milliards de dollars. Cette introduction en bourse, ainsi que l’offre publique prévue de la startup de livraison Instacart, pourraient relancer le marché endormi des introductions en bourse technologiques. Les enjeux sont élevés cette année, car les batailles juridiques, les conditions macroéconomiques, la guerre commerciale avec la Chine et les défis réglementaires ont suscité des inquiétudes.

Les événements de la semaine mettent en lumière à la fois les opportunités et les enjeux du secteur technologique. L'introduction en bourse d'Arm met en valeur la force de la technologie et de l'IA, tandis que l'affaire Google-DoJ soulève des inquiétudes quant au pouvoir exercé par quelques entreprises. Le ministère de la Justice affirme que Google a illégalement exploité des accords avec des fabricants de téléphones et des navigateurs Internet pour monopoliser le marché des moteurs de recherche.

Pendant ce temps, un comité sénatorial se réunit pour discuter de l’utilisation responsable de l’IA, et une législation bipartite est en cours d’élaboration pour réglementer l’IA. Même les géants de la technologie comme Apple et Salesforce ne sont pas à l’abri de défis : Apple est confronté à des problèmes de revenus et de ventes et Salesforce envisage de délocaliser Dreamforce en raison de préoccupations concernant la consommation de drogues et le sans-abrisme à San Francisco.

La principale préoccupation qui pèse sur le paysage technologique est l’IA. La nature des discussions à huis clos et le potentiel de capture de la réglementation par les acteurs dominants du secteur soulèvent des questions sur l’équité de la réglementation. Cependant, la participation du ministère de la Justice ajoute à la gravité du problème.

Dans l’ensemble, cette semaine technologique bien remplie prépare le terrain pour l’industrie technologique pour l’année à venir, avec un mélange d’opportunités, de défis et de préoccupations réglementaires.

